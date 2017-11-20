أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن رعايته البلاتينية لحفل توزيع شهادات جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA) فرع الكويت لعام 2017، والذي يقام اليوم في قاعة سلوى الصباح.

وسوف يشارك في الحفل مجموعة من أهم خبراء المجال المالي والاستثماري، بحضور بول سميث، رئيس معهد المحللين الماليين المعتمدين والرئيس التنفيذي. كما سيتحدث في الحفل الخبير الديموغرافي د.أملان روي.

وقال الرئيس التنفيذي في «المركز» مناف الهاجري: «بداية، نهنئ الدفعة الجديدة من حملة شهادة محلل مالي معتمد (CFA)، والتي ستؤهلهم لتحقيق المزيد من النجاح في حياتهم العملية.

ونفتخر بشراكتنا الاستراتيجية مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين - فرع الكويت منذ بدايتها، والتي وضعت نصب أعينها إعداد محللين مهنيين مؤهلين لتطبيق أهم الممارسات العالمية في السوق المحلية.

وتأتي رعاية «المركز» لحفل الجمعية للمرة الثامنة، انطلاقا من استراتيجية «المـركــز» للمسـؤولـية الاجتماعية والاقتصادية، والتي ترتكز على 3 محاور أساسية، وهي بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة أعماله مع مبادئ التنمية المستدامة، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال».

وأضاف الهاجري: «ولطالما اعتمد «المركز» في نهجه على المعرفة والعلم، حيث يبني كل قراراته الاستثمارية على الأبحاث والدراسات وخبرة فريق عمله في مختلف الإدارات.