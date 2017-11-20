الرشود: مبادرة لتوفير خدمات المقاصة والتسويات باليورو لـ «بيتك» و«بيتك ـ تركيا»

وقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتفاقية تعاون ثنائي مع «بيتك- ألمانيا» (KT Bank AG) بهدف تعزيز تكامل عمل المجموعة في مجال خدمات حساب «فوسترو»، وهو حساب لـ «بيتك» لدى KT Bank يقوم بإبلاغ بيانات المعاملات الدولية، حيث يقوم KT Bank وفقا لهذه الاتفاقية بتوفير خدمات المقاصة والتسويات باليورو لـ «بيتك» وللمساهمين في «بيتك-تركيا»، الأمر الذي يعزز من ريادة «بيتك» العالمية في الخدمات المصرفية الإسلامية، اذ يمثل بجانب «بيتك-تركيا» وKT Bank المحرك الرئيسي للصيرفة الاسلامية في منطقة اليورو.

ويقدم KT Bank وهو أول بنك إسلامي في ألمانيا وأوروبا وعضو مباشر في خطط الدفع Target2 وSEPA، خدمات المقاصة والتسوية بعملة اليورو للمؤسسات المالية، ويقوم تلقائيا بتوجيه كل مدفوعات اليورو الواردة والصادرة إلى جميع أنحاء العالم وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس الخزانة للمجموعة في «بيتك»، عبد الوهاب عيسى الرشود على هامش توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام الخزانة احمد السميط، إلى أن إنشاء KT Bank في ألمانيا سنة 2015 يعزز من تكامل عمل المجموعة في مناطق جغرافية متنوعة وحيوية ويزيد من استثمارات «بيتك» في منطقة اليورو، منوها بالاستفادة من مبادرة حساب «فوسترو» بما يضيف قيمة للمجموعة، حيث يوفر خدمات المقاصة والتسويات باليورو لعملاء ومساهمي «بيتك» و«بيتك-تركيا».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة KT Bank، أحمد قدسي ارسلان إن خلق تناغم وتكامل بين البنوك المراسلة مع مجموعة «بيتك» يساهم في تعزيز مكانة «بيتك» في السوق الأوروبي، مشيرا إلى استمرار جهود تقديم خدمات مصرفية إسلامية تعكس ريادة «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي وتؤكد الحرص على تلبية تطلعات المساهمين والعملاء وتسهيل التعاملات المصرفية.

وحساب «فوسترو» هو حساب يديره بنك مراسل نيابة عن بنك آخر. وتعتبر هذه الحسابات جانبا أساسيا من الخدمات المصرفية المراسلة التي يعمل فيها المصرف الذي يدير حساب بنك أجنبي.

ويتم إنشاء حساب «فوسترو» لتمكين بنك مراسل أجنبي من القيام بدور الوكيل أو تقديم الخدمات كوسيط لبنك محلي لتنفيذ التحويلات المصرفية والسحب والودائع للعملاء في البلدان التي لا يوجد فيها وجود فعلي للبنك المحلي.