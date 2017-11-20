محمود عيسى

علمت مجلة «ميد» ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة مدد الموعد الاقصى الممنوح امام الشركات لتقديم عروضها بشأن مناقصة إنشاء طرق في جنوب الرتقة حتى 19 ديسمبر المقبل، بعد ان انتهى الموعد الاولي في 19 الجاري، علما أن المشروع يعود لشركة نفط الكويت.

وقالت المجلة إن منطقة جنوب الرتقة تقع شمالي الكويت على مقربة من الحدود مع العراق وتحتضن الجانب الكويتي من حقل نفط الرميلة العملاق في جنوبي العراق.

واستنادا الى بيانات مؤشر «ميد بروجكتس» لتعقب المشروعات في المنطقة، فقد أرست الكويت عقودا لتنفيذ مشروعات طرق بقيمة 1.76 مليار دولار بين شهري يناير وأكتوبر، ويمثل هذا الرقم أقل من نصف القيمة الإجمالية للعقود التي منحت في العام 2016، والذي يعتبر حتى الآن افضل الاعوام بالنسبة لقطاع مشاريع الطرق في البلاد.

يشار في هذا الصدد إلى أن مجموعة مشروعات الطرق في مدينة جنوب المطلاع تعتبر أحد العقود الرئيسية التي تتوقع الدولة ترسيتها قبل نهاية العام 2017.