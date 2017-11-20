نظم مكتب السياحة الروسية في الكويت بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية وشركة باسل للطيران الروسية وشركة تورونتو للسياحة والسفر رحلة تعريفية لعدد من ممثلي شركات ووكالات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات الكويتية إلى سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود.

والتقى الوفد خلال الزيارة بعدد من المسؤولين في الحكومة وقطاع السياحة الروسية لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي وآلية تنظيم رحلات للسياح الكويتيين إلى سوتشي وخصوصا خلال الصيف والعطل الرسمية، كما تفقد الوفد عددا كبيرا من الفنادق والشقق الفندقية واهمها فندق حياة ريجنسي ومنتجع روزا خوتر ومنتجع غوركي جورود وغيرها.

ودعا سيرجي يورشينكو نائب حاكم سوتشي السياح الكويتيين والخليجيين والعرب إلى وضع المدينة ضمن برامج رحلاتهم السياحية وخصوصا خلال فترة الصيف، حيث تمتاز بطقس متنوع الدرجات ما بين 20 درجة على ساحل البحر الأسود و5 درجات تحت الصفر على قمم الجبال وبها العديد من مطاعم الأغذية الحلال من أوزبكستان وتركيا وغيرهما، هذا إلى جانب استعداد العديد من الفنادق والشقق الفندقية لعمل ترتيبات خاصة للسياح الكويتيين والعرب والمسلمين.

أما المديرة التجارية لشركة باسل للطيران آسيات هاسانوفا فقد أوضحت حرصها على التعاون مع الجانب الكويتي لتشغيل رحلات مباشرة وتقديم التسهيلات اللازمة لاسيما مع وجود العديد من الجهات الحريصة على دعم هذا التوجه.