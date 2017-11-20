البابطين: «Ooredoo» تدعم رواد الأعمال لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم

نقدم جميع الخدمات ونوفر أنظمة حلول تخدم الشركات الصغيرة

معرفي: الملتقى محطة تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال الكويتيين مصطفى صالح

نظمت شركة «Ooredoo» امس مؤتمرا صحافيا للإعلان عن رعايتها لانطلاق فعاليات ملتقى التبادل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «B2B 4 SME»، الخاص برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال يومي 21 و22 الجاري في حديقة الشهيد، وسيشهد الملتقى رعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لافتتاح فعالياته.

وقد شهد المؤتمر الصحافي حضور كل من: مدير أول قطاع الشركات في «Ooredoo» عبدالعزيز البابطين، ومدير التواصل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية في «Ooredoo» يوسف الشلال، وممثلة وزارة الدولة لشؤون الشباب اسراء الفضالة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داوود معرفي، وممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة محمد البغلي، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإعلاميين.

دعم رواد الأعمال

وفي هذا السياق، أكد عبدالعزيز البابطين اهتمام شركة «Ooredoo» الكامل بدعم رواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البابطين: «لنا الفخر في شركة «Ooredoo» الكويت أن نكون الداعم الأساسي لرواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، والاستماع لمتطلباتهم وذلك ضمن استراتيجية مدروسة وممتدة على مدار الثلاث سنوات القادمة.

حيث سيتم تركيز الشركة على تقديم جميع الخدمات وتوفير أنظمة الحلول التي تخدم الشركات والتي سنعلن عنها في الملتقى.

فعلى صعيد الخدمات والعروض، حرصنا على تقديم حلول متكاملة مصممة خصوصا لرياديي الأعمال من فئة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بمزايا تنافسية تهدف لدعم رواد هذه الأعمال خاصة في هذا العصر الذي يعتمد على الإنترنت والاتصالات بشكل أساسي».

خدمات مميزة

وأوضح أن الشركة تقدم باقات بأسعار تنافسية وترقيات مجانية للخدمات الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم والتشجيع لهم على إطلاق مشاريعهم، مؤكدا أن الإنترنت المتنقل بات عاملا أساسيا لأي مشروع في هذا العصر الذي يعتمد بشكل كبير على الإنترنت والتحول الرقمي.

وأكد على أن الاهتمام برواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو احدى القيم الأساسية لدى الشركة، وأنها تترجم هذا الاهتمام عن طريق رعاياتها الممتدة على مدار العام لمختلف المحافل التي تهم الشباب وتنمي مهاراتهم وقدراتهم وتمكنهم من تحقيق تطلعاتهم.

كما أن Ooredoo ترجمت هذا الاهتمام عن طريق العديد من الشراكات التي أبرمتها مع عدة جهات مهتمة بالشباب مثل وزارة الدولة لشؤون الشباب وذلك ضمن خطتها السنوية الهادفة لدعم الشباب، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تعاونت معها الشركة في افتتاح مركز الكويت للأعمال وهو المركز النموذجي الذي أطلقته الوزارة في أبريل الماضي، الذي يهدف لأن يقدم كافة الخدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تحت سقف واحد.

الرعاة والداعمون

وحول رعاية الملتقى، أكد البابطين اعتزاز «Ooredoo» بالتعاون مع جهات معنية بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي المنظم الرئيسي لهذا الملتقى، إضافة إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووزارة الدولة لشؤون الشباب ومؤسسة البترول الكويتية.

تواصل مستمر

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داوود معرفي حرص الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم وإعداد الملتقى لينسجم مع الأهداف التي تأسست عليها الجمعية في السعي الدائم لتوفير الدعم لرواد الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال البقاء على تواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذه المشاريع أو من خلال إقامة وتنظيم النشاطات والفعاليات المهمة التي تفتح آفاقا جديدة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال.

برنامج الملتقى

وأوضح أن الملتقى سيشهد في يومه الأول حوارا مفتوحا بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مع مجموعة من المبادرين وأصحاب المشاريع للحديث عن متطلبات أصحاب هذه المشاريع والإعداد لرؤية مستقبلية تستند إلى هذه المتطلبات.

كما سيشهد الملتقى في اليوم التالي ورشة عمل شاملة مع الرئيس التنفيذي لشركة شراكة من سلطنة عمان عبدالله الجفيلي، بهدف مشاركة الشباب وأصحاب المشاريع خبراته وتبادل التجارب معهم.