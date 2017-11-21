وقعت شركة معرض الكويت الدولي المنظم الرسمي الاول والأكبر للمعارض بالكويت مع شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير اتفاقية اقامة معرض «هوريكا» المزمع عقده خلال الفترة من 15 الى 17 يناير 2018 المقبل.

وقامت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم بتوقيع العقد مع مدير عام شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة مبارك العنجري، لإقامة معرض «هوريكا» على ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف صالة رقم (8) بمساحة 6788 مترا مربعا.

وبهذا الصدد قالت الدهيم ان المعرض يعد أحد أهم المعارض المتخصصة بقطاع الضيافة والخدمات المتعلقة بهذه الصناعة والمصاحبة لها، حيث يعنى بكافة الأمور المتعلقة بالصناعات الغذائية وتجهيزات المطاعم والفنادق والمستشفيات بما فيها ادوات ومعدات المطابخ الخاصة بها، وخدمات الإطعام والمنام وخدمة الغرف، إضافة الى الإعلام والسياحة والاستجمام وخدمات النقل والشحن والتخزين اللوجيستي وشركات تأجير السيارات وغيرها من الخدمات المرتبطة بهذه المهنة.



من ناحيتها قالت نبيلة العنجري ان هذه المعارض تعد فرصة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التي من شأنها دفع حركة هذا القطاع قدما وتقود الى انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، مشيرة الى ان المعرض يستهدف استقطاب مجموعة المهتمين من مديري الشركات والمنظمات العاملة بقطاع الفندقة والإطعام من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية ويسعى (هوريكا الكويت 2018) لتوجيه انظار المهتمين الى هذا المعرض، واستعراض انشطة وخدمات هذه الجهات وللتعريف بعروضهم الجديدة والتنافسية.