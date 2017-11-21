تواجد بنك وربة يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر ولغاية يوم السبت الموافق 18 نوفمبر في فعالية بنك وربة لعملائه في مجمع الأفنيوز للتعريف بمنتجاته وخدماته الرائدة وتحقيق تواصل أفضل ومباشر مع مختلف شرائح المجتمع في كل الأماكن.



وعلى مدار 3 أيام، تولى موظفو بنك وربة تقديم شرح واف إلى رواد مجمع الأفنيوز حول منتجات بنك وربة كحساب السنبلة ووديعة السنبلة وآخر عروضه النوعية وأيضا حلوله التمويلية التي يتميز بها وتتسم بالمرونة لتلائم كل الاحتياجات.



كما قدم موظفو بنك وربة أيضا معلومات حول تفاصيل الخدمات والحملات التسويقية التي أطلقها البنك والتي تعود على العملاء منها بالنفع الكثير والمميزات اللامحدودة وتشكل عامل جذب كبير للعملاء، وتأتي مشاركة بنك وربة في هذه الفعاليات تأكيدا على التزامه الدائم تجاه عملائه وجميع شرائح المجتمع بالتواجد في مختلف الأماكن والمجمعات التسويقية في دولة الكويت.

هذا ويحرص بنك وربة دوما على منح عملائه كل ما هو جديد وفريد من المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة بغية نيل رضاهم وتخطي توقعاتهم، كما يسعى بنك وربة لتقديم أفضل الحلول التمويلية التي تغطي كافة احتياجات العميل بما يحقق النفع الأكبر للعملاء.