أعلنت شركة التقدم التكنولوجي عن رعايتها الرئيسية في مؤتمر ومعرض الكويت للأرشفة الالكترونية الثالث والذي يدعمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ويفتتحه مديرها العام قصي الشطي، في السادس من ديسمبر المقبل ويستمر لمدة يومين، يقام بفندق راديسون بلو الكويت.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الإستراتيجية والعمليات الدولية في التقدم التكنولوجي احمد جرادي إن الشركة ستعرض أحدث أجهزتها من النظام التكنولوجي «سافير»، والذي يعمل على تنظيم معلومات المرضى إلكترونيا وبشكل آمن وفعال تماما، وبتوثيق جميع المعلومات والبيانات السريرية للمريض ومن ثم أرشفتها ومتابعتها إلكترونيا.



وأوضح جرادي في بيان صحافي ان للنظام فوائد عدة حيث يعتبر الحل المتكامل لإدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية، عبر أحدث الأنظمة عالميا، ويهدف الى تعزيز وتوثيق الخدمات الطبية والتجربة التي يخوضها المريض في المستشفيات، كما ينفرد النظام بكونه مصمما خصوصا للاستجابة إلى احتياجات المستشفيات والعيادات المحلية والإقليمية، التي تتطلب نظاما سهل الاستعمال ويدعم اللغة العربية.

وأضاف ان مستخدمي النظام في المستشفيات والعيادات التي اعتمدته أشادوا بقدرته الفائقة على تنظيم عدد المرضى الذين تستقبلهم تلك العيادات ورفع كفاءتها لأكثر من 150% عن نظيرتها التي ما زالت تعمل يدويا، في حين قل انتظار المريض 30 دقيقة ليتم تسجيله في 20 ثانية فقط.