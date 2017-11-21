اجتمع موظفو Ooredoo في اللقاء السنوي الذي أقيم يوم الخميس الماضي، وذلك على مسرح عبدالحسين عبدالرضا التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأقيم اللقاء السنوي تحت شعار «فريق واحد.. وروح واحدة» حيث تم تسليط الضوء على أهم إنجازات الشركة خلال العام الحالي وأهم الخطط والاستراتيجيات التي ستتبناها الشركة في العام المقبل.

واستهل المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة محمد بن عبدالله آل ثاني اللقاء بكلمة له سلط الضوء من خلالها إنجازات الشركة خلال عام 2017، مشددا على أهمية استمرار فريق العمل بالتفاني في العمل ما يصب ليس فقط في مصلحة نجاح الشركة فحسب، بل في مصلحة نجاح المسيرة الوظيفية لكل أفراد أسرة Ooredoo.

وأضاف آل ثاني بالقول: نحن نؤمن بأن الاجتهاد بالعمل هو العجلة التي تدفع أي مؤسسة إلى الأمام، كما نؤمن بضرورة تشجيع جميع الكفاءات في الشركة، لقد أردنا أن نظهر تقديرنا لموظفينا لجهودهم خلال العام، ونحن حريصون على توفير كل الفرص في مختلف المجالات لأسرة عمل Ooredoo الذين هم سبب نجاحنا كشركة. وقد قدم آل ثاني شكره للموظفين على نجاح فعاليات إطلاق أجهزة آيفون 8 وآيفون X.

وعبر آل ثاني بأن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهود الموظفين الحثيثة وتفانيهم وإخلاصهم في العمل. كما تمنى آل ثاني أن يستمر روح الفريق الواحد بين الموظفين والتي لا بد أن تكون أساس الثقافة المؤسسية التي تعتمد عليها الشركة في نجاح كل ما تقوم به وهي التي تستند على قيم الاهتمام والتواصل والتحدي.

وقامت الإدارة العليا بقيادة المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة محمد بن عبدالله آل ثاني، ورئيس القطاع المالي بالإنابة سريدار داندو، ورئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية عمر البسام، ورئيس قطاع التكنولوجيا هندريك فورستير، ورئيس قطاع المبيعات تامر شبل، ومدير أول مبيعات الشركات عبدالعزيز البابطين، ومدير أول إدارة الاستراتيجية والمشاريع والجودة أمين تازي وتابان تريباثي رئيس قطاع التسويق بالإنابة، ورئيسة FastTelco ومدير عام فونو نور السليطي، قامت باستعراض أهم الإنجازات لعام 2017 وتطلعاتهم لعام 2018.

وتعليقــــا على تنظيم اللقاء السنوي في مسرح عبدالحسين عبدالرضا، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة مجبل الأيوب: أردنا أن نلتقي موظفينا خلال ساعات العمل في بيئة مختلفة بعيدة عن روتين العمل، لذلك اخترنا أن نمنح جميع موظفينا فرصة الحضور للقاء خارج المكتب الرئيسي وفرصة للقاء الموظفين وتقوية العلاقات بين الموظفين، وذلك بالتعاون مع الإخوة في مسرح عبد الحسين عبدالرضا، كما تقدم الأيوب بالشكر لإدارة مسرح عبدالحسين عبدالرضا لحسن تعاونهم في تنظيم هذا الحدث السنوي المهم.