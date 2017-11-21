الطلاب تعرفوا على أهمية ربط أحزمة الأمان والقواعد الأساسية للسلامة والالتزام بها





قام أكثر من 1000 طالب من أكاديمية ريبورن لتعليم الأطفال بالمشاركة في الدورة التدريبية التي قدمها برنامج بورشه لتعليم القيادة والسلامة على الطريق والمخصص لطلبة المدارس في مقر الأكاديمية في أفرع منطقة الزهراء والصديق والروضة، وأقيمت الدورة التدريبية على مدار يومين، وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أقامتها الأكاديمية مؤخرا تحت عنوان «Buckle Up!».

ويأتي دور الحملة لتوعية الأطفال والتنويه على أهمية سلامة الطرق، خاصة في شوارع الكويت المزدحمة ومع انتظام الطلاب في العام الدراسي الحالي، وقام الطلاب بالمشاركة في عدة أنشطة مختلفة على مدار أسبوع كامل ضمن برنامج الحملة التوعوية ومشاركة برنامج بورشه لتعليم القيادة والسلامة على الطريق، ومن خلال المشاركة في الأنشطة، تعرف الطلاب على أهمية ربط أحزمة الأمان، والقواعد الأساسية للسلامة بالجلوس في المقاعد الخلفية وإبقاء الرأس والأيدي داخل السيارة في حال كان شباك السيارة مفتوحا، بالإضافة إلى الالتزام بتعاليم السلامة عند عبور الشارع والحد من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة للأهل والالتزام بربط حزام الأمان للأهمية التي يعكسها على سلامة قائد المركبة والركاب.

هذا، وقد انبثقت فكرة برنامج بورشه لتعليم القيادة والسلامة على الطريق الموجه لأطفال المدارس عن مبادرة «عقد العمل من أجل السلامة على الطرق» الصادر عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية منذ عام 2011.

وانطلق البرنامج بدعم من وزارتي الداخلية والتعليم في الكويت من أجل نشر ثقافة تعليم القيادة للأطفال، وفي عامه السادس حاليا، يضم البرنامج العديد من العروض التوضيحية والتفاعلية والمرحة التي تتمحور حول تعليم الأطفال أساسيات السلامة المرورية، بالإضافة إلى جلسات عملية للأطفال لتعلم كيفية القيادة من خلال قيادة سيارات بورشه 911 كاريرا المصغرة.

ومنذ انطلاقته في الكويت، استطاع البرنامج أن يستقطب ما يفوق 40 ألف تلميذ من مختلف المدارس الخاصة والحكومية في الكويت، ومن المتوقع أن يشارك ما يقارب 10 آلاف طالب في البرنامج خلال العام الدراسي الحالي.

ويتم تقديم البرنامج تحت إشراف فريق متخصص من ذوي الخبرة العالية في مجال تعليم القيادة للأطفال.



ومن خلال المشاركة في البرنامج، يكتسب الطالب كيفية القيادة من خلال قيادة سيارات بورشه 911 كاريرا المصغرة داخل حلبة مصممة خصيصا للتدريب ومجهزة بإشارات ضوئية، تقاطعات مرورية، وعلامات مرورية، ومطبات وممرات للمشاة.



كما يتعلم الطالب «القواعد الذهبية» وهي الأساسيات النظرية المتعلقة بمبادئ السلامة المرورية من خلال عروض توضيحية، بالإضافة إلى التعرف وفهم الإشارات والعلامات المرورية والتقيد بها.



هذا، وكما يتسلم الطالب أيضا كتاب الأنشطة حتى يتمكن من مواصلة تعلم كل المواضيع التي تم إلقاء الضوء من قبل الفريق المتخصص، كما يتم تزويد الوالدين أيضا بدليل القيادة الآمنة من «بورشه».



ويتم إهداء الطلاب قبعة سائق «بورشه» ورخصة القيادة الوهمية لمشاركتهم في البرنامج.

ويقوم البرنامج بدعوة كل المدارس ودور الحضانة للمشاركة في هذا البرنامج المجاني، حيث يتم شرح التوجيهات والتعليمات باللغتين الإنجليزية والعربية، ويمكن حجز موعد مسبق عن طريق إرسال بريد إلكتروني على info@pkds.org.