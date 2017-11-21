محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أهل 19 شركة لتقديم عطاءاتها بشأن مناقصة مشروع بناء وصيانة طريق رئيسي يخدم مشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار الكويت الدولي والذي هو قيد الانشاء حاليا.

اما الشركات التي تم تأهيلها للمشروع فتشمل 4 شركات تركية و3 صينية و3 شركات خليجية، بالاضافة الى شركات اخرى من الهند واسبانيا والبرتغال ولبنان وايطاليا والنمسا ومصر، وهي على النحو التالي:

• شركة الأيوني السعودية، وشركة سينجيز إنزات التركية، وشركة تشايان هاربور الهندسية الصينية، وشركة تشاينا ستيت للانشاءات الهندسية الصينية، وشركة مجموعة كسينغ كسينغ للانشاسات الصينية، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات: الكويت، الإمارات العربية المتحدة، وشركة كورسان كورفيام البناء الاسبانية، ومجموعة المقاولين المتحدة اللبنانية، وشركة جلفار للهندسة العمانية، وشركة إيطاليا اند بي اس إتينيرا الايطالية، وشركة كولين إنزات التركية، وشركة لارسن اند توبرو الهندية، وشركة ليماك إنزات التركية، وشركة مكيول إنزات التركية، وشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية المصرية، وشركة ساسير الاسبانية، وشركة سوسيتيتا إيتاليانا بير كوندوت اكوا الايطالية، وشركة ستراباغ النمساوية، وأخيرا شركة تيكسيرا دوارتي إنجنهاريا البرتغالية.

تجدر الاشارة، الى انه كان مقررا طرح المناقصة اصلا خلال الربع الاول من العام الحالي، ولكن تم تأجيلها لمدة 6 أشهر، غير ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة لم يحدد موعدا لإصدار مناقصة المشروع وفقا لما ذكرته ميد.



وذكرت المجلة من جانب آخر ان شركة اورينتال كونسالتانت اليابانية كانت قد استكملت في 2016 أعمال التصميم لمشروع الطريق المقرر ان يمتد بين الطريق الدائري الثاني إلى الجزء الجنوبي من المبنى رقم 2، والذي هو قيد الإنشاء حاليا.

وكان من المتوقع انجاز مشروع المبنى رقم 2 المقدرة تكلفته بنحو 4.3 مليارات دولار في 2022، ولكن شركة ليماك التركية وهي المقاول الرئيسي وافقت على تسليم المشروع قبل عامين من الموعد الأصلي.