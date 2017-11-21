أعلنت شركة صكوك القابضة، أن مفاوضاتها مع إحدى الجهات التمويلية حول إعادة تسوية وجدولة مديونية على الشركة أسفرت عن موافقة الجهة التمويلية بإعادة جدولة مديونية بقيمة 3.8 ملايين دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنه تم الاتفاق مع الجهة التمويلية بجدولة الدين المشار لمدة 5 سنوات حتى 1 يوليو من العام 2022.

وأوضحت الشركة في البيان، أنه سيتم سداد المديونية على 5 دفعات سنوية بقيمة 500 ألف دينار للسنة الأولى تستحق في 1 يوليو 2018، و800 ألف دينار للسنة الثانية تستحق في 1 يوليو 2019، ومثل نفس المبلغ لكل من السنتين الثالثة والرابعة بتواريخ استحقاق 1 يوليو من عامي 2020 و2021.

أما الدفعة الخامسة والأخيرة، فستستحق في آخر موعد استحقاق كما في 1 يوليو من العام 2022، وهي بالقيمة المتبقية من التسوية بقيمة 886 ألف دينار.