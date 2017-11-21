محمود عيسى

تصدر بنك الكويت الوطني للعام الثاني على التوالي قائمة صحيفة غلف بيزنس لأكبر 10 شركات كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية، بواقع 15.3 مليار دولار، وتبعه بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني بنحو 11.4 مليار دولار.



وقالت صحيفة غلف بيزنس إن الكويت سجلت أعلى نسبة دوران لرأسمال الشركات في مجلس التعاون الخليجي منذ 2013 لتبلغ 18%، وكان قرار فوتسي بإدراج الكويت ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية اعتبارا من 2018 هو المساهم الرئيسي في هذا الارتفاع في السيولة.

وأضافت الصحيفة أن عدد دول الخليج المدرجة في الأسواق الناشئة الثانوية ارتفع إلى 3، وقد أدت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بورصة الكويت لتحسين دورة تسوية التداولات وإدارة الصفقات الفاشلة وتحسين خدمات الائتمان وتعزيز سيولة السوق إلى إدراج الكويت ضمن هذه الفئة.

ومضت إلى القول إن الكويت شهدت ارتفاعا بنسبة 2% في صافي الإيرادات في النصف الأول من 2017، حيث ارتفعت الخدمات المالية والسلع والعقارات بنسبة 269% و20% و8% على التوالي.



وكان قطاعا الاتصالات والبناء هما القطاعان الرئيسيان اللذان انخفضا بنسبة 34%.