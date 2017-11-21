«التأمينات» قلصت حصتها بـ«الدولي» و«بوبيان ب» عززت ملكيتها بـ«التعليمية»

%45 من إجمالي القيمة لتقليص حصص الملاك في 7 شركات

6.8 ملايين دينار قيمة أكبر 5 عمليات تغير بالملكية الشهر الماضي

5 عمليات دخول جديدة لأفراد وشركات بزيادة الملكية لأكثر من 5%





شريف حمدي

شهدت تعاملات كبار الملاك ببورصة الكويت في شهر أكتوبر الماضي عودة للتوجه البيعي، وذلك بعد 3 أشهر شهدت توسعا في عمليات الشراء بهدف تعزيز الملكيات في شركات بقطاعات متنوعة بالبورصة.



وظهر جليا وفقا لرصد إحصاءات «وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة الأنباء» أن كبار الملاك بدأوا في التخلص من بعض حصصهم، وذلك بعد الارتفاعات اللافتة في الأسعار خلال الفترة التي سبقت ترقية بورصة الكويت لمؤشر الأسواق الناشئة فوتسي، حيث حظيت البورصة الكويتية بزخم كبير خلال تلك الفترة.



ورغم زيادة عمليات البيع مقابل الشراء في الشهر الماضي، إلا أن بعض كبار الملاك تمسكوا بأسهمهم، خاصة بعد الانتهاء من إفصاحات الشركات للبيانات المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي، وهي المرحلة التي تشهد تحركات حثيثة لبناء المراكز الاستثمارية قبل نهاية العام المالي.



ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات الشهر الماضي تبين ما يلي:



٭ بلغت قيمة العمليات التي تنوعت بين شراء وبيع واستحواذ نحو 12.5 مليون دينار، وبذلك قفزت القيمة بنسبة 177% مقارنة بحجم تعاملات كبار الملاك في سبتمبر الماضي.



٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على 7 شركات مدرجة بواقع 8 عمليات، وكانت بقيمة 5.5 ملايين دينار تشكل 44% من الإجمالي.



٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على 5 شركات، وبلغت قيمتها 4.9 ملايين دينار تشكل 40% من الإجمالي.



٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات ملحوظة بدخول مستثمرين في قائمة الكبار على 5 شركات، وهذه الشركات هي:



- البنك الأهلي المتحد، حيث بلغت الشيخ سالم صباح الناصر الصباح حصته 5.3%.



- دخول شروق عبدالحميد عباس دشتي على شركة مراكز من خلال تملك حصة 5.2%.



- دخول فوزية محمد الجابر الصباح على شركة فجيرة أ باستهداف 5.2%.



- دخول حامد حسين خاجه ومجموعته (شركة الشاطئ الفضي) على شركة المدن برفع حصته إلى 11.5%.



- دخول شركة اكتتاب القابضة ومجموعتها (شركة القلم العربي التعليمية، شركة بترو للأعمال المتكاملة) على شركة جياد، وذلك باستهداف 13.5%.



أكبر 5 عمليات بالقيمة



شهدت تغيرات كبار الملاك خلال شهر أكتوبر عمليات متنوعة وكان أكبر 5 عمليات تغير في الملكية من حيث القيمة كالتالي:



٭ بالصدارة جاءت عملية شراء مجموعة الشركة الكويتية الأوروبية القابضة (شركة الخدمات المالية المتكاملة) لنحو 18.3% من أسهم شركة أجوان بقيمة 2.2 مليون دينار، وبذلك ارتفعت نسبة «الكويتية الأوروبية القابضة» في أجوان إلى 29% لتصبح أكبر مالك بالشركة.



٭ في المرتبة الثانية حلت عملية بيع نفذها أسعد عبدالعزيز السند ومجموعته (شركة سند القابضة وشركة تداول العالمية لبيع وشراء الأسهم) على شركة أجوان أيضا، حيث باع 15.7% من أسهمه بقيمة 1.9 مليون دينار، لتتقلص حصته بالشركة إلى 8.4% انخفاضا من 24.2%.



٭في المرتبة الثالثة جاءت عملية بيع شركة روماك العقارية لكامل حصتها في شركة انوفست البالغة 5%، وكانت الصفقة بقيمة 1.7 مليون دينار.



٭ زادت شركة بوبيان للبتروكيماويات نسبتها في الشركة التعليمية بنسبة 2%، وبلغت قيمة الصفقة 1.4مليون دينار، وبذلك بلغت حصة «بوبيان للبتروكيماويات» 56.7% لتعزز صدارتها في ملكية أسهم «التعليمية».



٭ باعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزءا من حصتها في البنك الدولي بمقدار 0.6% بقيمة 1.3 مليون دينار، وبذلك تقلصت حصة «التأمينات» في البنك الدولي إلى 7.9% لتكون ثاني أكبر مالك بعد مجموعة بوخمسين المالكة 34.8% من أسهم البنك.

كيف تتوزع ملكية أسهم الشركات المدرجة؟

ملكية الشركات المدرجة تنقسم إلى:

- كبار ملاك يمتلكون نسب تزيد على 5% وهو ما يتم الإعلان عنها بحسب معايير الإفصاح ببورصة الكويت.

- كبار ملاك يمتلكون نسبا تقل عن 5% ولا يتم الإعلان عنها.

- باقي الملكية تمثل نسبة تداول حر وهي الأسهم القابلة للتداول بالبورصة موزعة بين المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية

- أسهم مملوكة للشركة (كافة حاملي الأسهم) وتمثل أسهم الخزينة التي تشتريها الشركة من السوق.

ويعتبر التغير في نسب كبار الملاك والتي تتم من خلال التداول أحد ابرز المؤشرات التي تعكس اتجاه كبار الملاك نحو زيادة أو خفض ملكيتهم في اسهم تلك الشركات، ولكن نسبة التغير وحجم الملكية والبيانات الخاصة بالشركة من نتائج مالية وغيرها هو ما يكمل الصورة ليكون القرار الاستثماري اقرب إلى الدقة.