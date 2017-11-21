مستويات التضخم الحالية تأتي مع تعافي الدولار

كشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 1.43% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام خلال أكتوبر الماضي على أساس شهري بنحو بلغ 0.27%. وساهم في ارتفاع مستويات التضخم سنويا خلال أكتوبر الماضي ارتفاع مجموعة الترفيه 5.73% على أساس سنوي، فيما ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة مع سبتمبر الماضي.

وتراجعت خدمات السكن الذي يمثل 33% من مكونات مؤشر التضخم في أكتوبر بنسبة 0.25% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، فيما استقرت على أساس شهري، فيما سجلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.7%.

ويأتي تراجع مجموعة السكن بسبب حالة التباطؤ التي يعاني منها قطاع العقارات، بالإضافة الى تراجع أسعار الإيجارات السكنية بنحو يصل إلى 3% منذ يونيو الماضي.

وسجلت أسعار مجموعة الاتصالات ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 0.79% وسجلت ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.79%، نتيجة ارتفاع أسعار معدات الهاتف والفاكس.

وأضاف الإحصاء أن الرقم القياسي لمجموعة المطاعم والفنادق شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3%، في حين شهدت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3.8%

وسجل الرقم القياسي لمجموعة السجائر والتبغ ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 2.15% واستقر على أساس شهري في حين ارتفعت مجموعة الكساء بنسبة 2.88% على أساس سنوي وزادت بنسبة 0.09% على أساس شهري.

وتأتي مستويات التضخم الحالية مع تعافي الدولار الذي سجل ارتفاعا بنحو 0.13% في أكتوبر مسجلا بنهاية الشهر مستويات 302.55 فلس وفق بيانات بنك الكويت المركزي.

وتوقع تقرير حديث صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني تراجع متوسط التضخم السنوي للعام 2017 إلى 1.5% من 3.5% في العام 2016. وقد يقابل الضغوطات التضخمية في مكوني التجزئة والخدمات تباطؤا مستمرا في تضخم أسعار الإيجارات السكنية والمواد الغذائية.

كما توقع التقرير الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع الكويت أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5% في عام 2018، وأن يصل إلى نحو 3.75% في عام 2019 مدفوعا بإدخال ضرائب جديدة (ضريبة القيمة المضافة)، ويستقر بعد ذلك عند مستويات تقل عن 3.2%. كما أن الانتعاش التدريجي في إنتاج النفط وأسعاره سيحافظان على توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات على نطاق واسع خلال فترة التوقعات.

يذكر أن الإدارة المركزية للإحصاء اعتمدت سنة أساس جديدة في حساب مؤشر الرقم القياسي العام للأسعار في الكويت مع بداية شهر يوليو الماضي.