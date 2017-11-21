الشركة اهتمت بتطوير أنظمتها لمواكبة متطلبات السوق وخدمة العملاء سجلت شركة الوسيط للأعمال المالية حضورا مميزا في «بورصة الكويت» مؤخرا، لاسيما بعد الاندماج الناجح مع شركة السيف للوساطة المالية.

وأفاد تقرير صادر عن الشركة بأنها استطاعت أن تلعب دورا محوريا من خلال تنفيذ تعليمات العملاء سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية، إذ كانت ممثلة لأطراف صفقات مليارية كان آخرها بيع شركة «الخير الوطنية للأسهم والعقارات» لحصة 12.06% من رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة «زين».

وبحسب التقرير، بلغ حجم العملية الأخيرة 407 ملايين دينار، فيما سبقتها صفقة بيع 10% من ذات الشركة (أسهم الخزينة) عبر نظام الـ 5% المتبع في البورصة لصالح «عمانتل» بقيمة تصل إلى 255 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن «الوسيط للأعمال المالية» حصلت على نصيب الأسد من العمليات المليارية الأبرز التي شهدتها بورصة الكويت طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أولى تلك الصفقات الضخمة التي فازت بتنفيذها الوسيط كانت شراء «كيوتل» القطرية لحصة 51% من«الوطنية للاتصالات» الكويتية بـ 3.7 مليارات دولار، بتاريخ 13/ 3/ 2007.

وأشار التقرير إلى أن الوسيط شاركت في عمليات كبيرة أخرى، منها تنفيذ صفقة بيع عدد 268.4 مليون سهم من أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أغذية) بسعر (2.650 دينار) للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها (711.5 مليون دينار).

وتحدث عن صفقات أخرى كان للوسيط مساهمتها فيها من خلال تمثيل طرفيها أو احدهما، وكانت الوسيط للأعمال المالية وسيطا في عشرات الصفقات الأخرى التي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية منها إتمام صفقة بيع 62% من أسهم المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، بتاريخ 3/ 6 /2012 بسعر (510 فلوس) للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 26 مليون دينار.

ومعلوم أن الوسيط احتلت المركز الأول في بورصة الكويت كأفضل شركة من حيث الإيرادات والأرباح وأحجام التداول خلال سنوات طويلة بدأت منذ عام 2007، ولم تتغيب عن الصدارة سوى في عامين فقط منذ ذلك التاريخ وحتى العام الحالي.

وأكد التقرير أن الوسيط تهتم بشكل أساسي بتقديم كل ما يتعلق بدور الوساطة على الأسهم المدرجة في البورصة، إلا أنها باتت جاهزة تقنيا وفنيا وإداريا لمواكبة أي متطلبات للسوق خصوصا في ظل ما تشهده البيئة الاستثمارية في البورصة من تطورات مختلفة.

وأشار التقرير إلى التعاون المستمر بين الشركة والجهات الرقابية والتنظيمية من خلال القنوات الرسمية الخاصة بذلك. وكانت شركة «الوسيط للأعمال المالية» قد حصلت على جائزة الوسيط الأكثر تداولا في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2014.

ويتضح من خلال معايير منح مثل هذه الجوائز أن الجهات المنظمة لها ترصد دائما نسبة الاستحواذ على القيمة المتداولة في البورصة، إذ جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي عقد آنذاك في البحرين.

وتابع التقرير «أن الشركة تبذل جهودا مضنية كي تحافظ على مكانتها التي تبوأتها خلال السنوات السابقة، حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على جميع الأسواق، والتي كانت تتطلب نموذج عمل محددا لتجاوزها».