فتحت وزارة التجارة والصناعة الباب لتأسيس واصدار تراخيص الشركات غير الهادفة للربح وهما شركتا الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة عبر النافذة الواحدة لمركز الكويت للأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن شركات الأشخاص (غير الهادفة للربح) تنطبق عليها الأحكام المقررة للشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن شركة الشخص الواحد (غير الهادفة للربح) تنطبق عليها الأحكام المقررة لشركة الشخص الواحد الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

واوضحت أنه يحظر على هذه الشركات مباشرة أو دعم الأنشطة السياسية، او الدينية او العقائدية أو أي نشاط خاضع لأي جهات رقابية دون الحصول على موافقتها، وكذلك التحول إلى شركة هادفة للربح.

و ذكرت الوزارة أنه أيا كان شكل الشركة التي اتخذتها الشركة غير الهادفة للربح فإنه لا يجوز لها استخدام ارباحها وعوائدها الا لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها، مبينة أنه لا يجوز لها توزيع أرباحها وعوائدها بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من الشركاء. وألزمت اللائحة هذه الشركات بتقديم تقرير سنوي يتضمن أعمالها وأنشطتها ومصادر تمويلها مرفقا به ميزانيتها مصدقا من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بداية السنة المالية للشركة.

كما أكدت أنه لا يجوز لهذه الشركات إصدار سندات أو صكوك قابلة للتداول أو تلقي تبرعات.

وأضافت الوزارة أن تأسيس شركة الشخص الواحد غير هادفة للربح يتم من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة النافذة الواحدة www.kbc.gov.kw بطريقة سهلة وميسرة من خلال أنظمة إلكترونية تعمل وفق مفهوم الحكومة الإلكترونية والربط والتراسل مع الجهات الحكومية ذات الصلة برأس مال يبدأ بألف دينار فقط.