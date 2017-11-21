قال رئيس مجلس الإدارة في شركة حيات للاتصالات (حيات)، عامر أحمد بزيع الياسين، إن الشركة استطاعت أن تحقق إيرادات سنوية بلغت 19.1 مليون دينار خلال العام 2016، حيث تعتبر هي الأقوى بين جميع الشركات العاملة في القطاع داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عماد جوهر حيات إن هذه التقلبات كان لها تأثير سلبي على بعض أعمال الشركة خلال العام الماضي، إلا أن الشركة ركزت على هدفها طويل الأمد بتأمين عقود الأعمال الثابتة، مثل عقود الصيانة والخدمات طويلة الأمد، مؤكدا أن الشركة ركزت على المجالات التي سيكون لها الأثر الأكبر في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

هذا، ووافقت الجمعية العمومية العادية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس إدارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض، كما وافقت العمومية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.