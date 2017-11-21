أعلنت شركة ادارة الاملاك العقارية - ريم عن البيانات المالية الفصلية للربع الثالث من العام 2017، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة شلاش الحجرف بأن صافي ارباح الشركة قد إرتفعت بنسبة 17%، وذلك بعد أن حققت الشركة صافي ارباح بلغت 706.9 آلاف دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 والتي بلغت آنذاك 597.706 ألف دينار.

واضاف الحجرف أن الايرادات التشغيلية للشركة بلغت 1.785.251 دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 والتي بلغت آنذاك 1.786.185 دينار، حيث نجحت الشركة في الحفاظ على مستوى أدائها التشغيلي على نفس معدلاته السابقة، كما زادت الاصول المتداولة للشركة بنسبة 79% حيث بلغت 9.082.884 دينارا بنهاية الربع الثالث من العام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 والتي كانت بواقع 5.070.300 دينار، في حين بلغت الالتزامات المتداولة للشركة 4.742.584 دينارا مقارنة بـ 4.038.275 دينارا للفترة نفسها من العام 2016، مما يعكس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ويؤكد على قوة المركز المالي للشركة بخلاف زيادة اصول الشركة عن نفس الفترة من العام 2016 نتيجة اعادة هيكلة اصول الشركة العقارية بالشكل الامثل والذي كان له الاثر الايجابي في تحقيق جزء كبير من الارباح