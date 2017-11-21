أعلنت وزارة المالية اليابانية امس ارتفاع الفائض التجاري الكويتي مع اليابان في أكتوبر الماضي 64.4% ليصل إلى 32.1 مليار ين (287 مليون دولار) بفضل الصادرات القوية وذلك للشهر العاشر على التوالي.

وقالت الوزارة في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 25.1% على اساس سنوي ليصل إلى 45.7 مليار ين (408 ملايين دولار) للشهر العاشر على التوالي.

فيما انخفضت الواردات اليابانية 20.1% لتصل الى 13.5 مليار ين (121 مليون دولار) للشهر الخامس على التوالي.

من جهة أخرى، أظهر التقرير ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان 77% ليصل الى 484.1 مليار ين (4.3 مليارات دولار) اكتوبر الماضي حيث ارتفعت الصادرات اليابانية من المنطقة بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي.

فيما ارتفعت اسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل 95.7% من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 42.8%.

وفي السياق ذاته، لفت التقرير الى انخفاض واردات الشرق الاوسط من اليابان بنسبة 3.9% عازيا اسباب هذا الانخفاض الى ضعف الطلب على السيارات والآلات والصلب.

وكان الاقتصاد الياباني ثالث اكبر اقتصاد في العالم قد سجل فائضا عالميا يقدر بـ 285.4 مليار ين ياباني (2.5 مليار دولار) في أكتوبر وهو الشهر الخامس على التوالي من الحبر الأسود مدعوما بالطلب الخارجي القوي على السيارات الكبيرة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات والمواد الكيماوية العضوية.

فيما ارتفعت الصادرات الاجمالية بنسبة 0.14% مقارنة بالعام الماضي في حين نمت الواردات بنسبة 18.9% وارتفعت قيمة النفط الخام بنسبة 43%.