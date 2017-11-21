حازت شركة كامكو للاستثمار جائزة «أفضل مدير لأدوات الدخل الثابت للعام 2017» وذلك في حفل توزيع جوائز مجموعة «غلوبال انفستور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وجاء حصول «كامكو» على الجائزة بناء على ادائها فيما يتعلق بسوق ادوات الدخل الثابت، لاسيما عن دورها في ادارة العديد من اصدارات الدخل الثابت من سندات وصكوك على المستوى المحلي والاقليمي خلال العام.

بالإضافة الى اداء الصندوق الاستثماري الذي يديره قطاع ادارة الاستثمارات البديلة في هذا المجال، وقد وقع ترشيح واختيار «كامكو» بناء على رصد مقارن لشركات الاستثمار، يعتمد على الاداء والانجازات التي تحققت في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في «كامكو» خالد فؤاد: «هذه الجائزة بمنزلة شهادة توثق نجاحنا في خدمة العملاء والمستثمرين من افراد وشركات، حيث حقق فريق عمل قطاع الاستثمار نتائج متميزة في إطار مدروس من المخاطر، ونهج قائم على البحوث وفلسفة استثمارية تستند على التنوع والابتكار».

وأضاف فؤاد: «شهد سوق الدخل الثابت في المنطقة نموا قويا خلال الفترة الماضية، حيث إن الاقتصادات الإقليمية بدأت في طرح ادوات الدين لعدد من الاهداف مثل سد عجز الموازنة وتمويل استثمارات البنية التحتية. كما نشطت إصدارات السندات للشركات في جميع أنحاء المنطقة، لاسيما في كل من الكويت والسعودية، ومن المتوقع أن يشهد سوق إصدارات ادوات الدين دفعة إضافية خلال الفترة المقبلة، تلبية لاحتياجات المستثمرين الدائمين طويلة الأجل، ونتوقع ان يكون لـ «كامكو» دور في هذه الاستثمارات».