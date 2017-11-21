بن سعيد: نتطلع إلى الدور المهم للطائرة الجديدة في مسيرة نمو ونجاح «فلاي دبي»

الغيث: تشغيل الطائرة الجديدة على الوجهات البعيدة مثل بانكوك وبراغ وزنجبار دبي - سمير خضر

دشنت فلاي دبي خامس مشاركاتها في معرض دبي للطيران بعرض طائرتها الجديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، التي تحمل الرقم A6-MAX ضمن طلبية قوامها 76 طائرة كانت الشركة قد وقعتها في معرض دبي للطيران عام 2013 وسيتم تسلم هذه الطائرات حتى عام 2023، ويتوقع أن تتسلم الناقلة 5 طائرات أخرى ضمن هذا الطراز حتى نهاية 2017.

في هذا السياق، قال الرئيس الأعلى لـ «فلاي دبي» الشيخ أحمد بن سعيد: لقد صنعنا التاريخ في عام 2013 عندما وقعنا على هذه الطلبية التاريخية الضخمة من هذا الطراز من الطائرات في الشرق الأوسط.

وهذا كان قبل أن تبدأ الطائرات بأولى رحلاتها التجارية، ونحن نرى أن هذا الالتزام الذي يتحقق اليوم يعد إنجازا جديدا في قصة نجاح دبي في صناعة الطيران المدني، ونتطلع إلى الدور المهم الذي ستلعبه هذه الطائرة الجديدة في مسيرة النمو والنجاح لـ «فلاي دبي».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث «نحن نتجه الآن إلى وضع اللمسات الأخيرة على هذه الطائرات الجديدة والتي ستعمل على تحسين فاعلية أسطولنا عموما فهي ستوفر لنا مزيدا من المرونة والكفاءة في عملياتنا وهي تشكل دعامة إضافية لالتزامنا بفتح وجهات جديدة، فضلا عن تجربة السفر الاستثنائية التي توفرها لمسافرينا».

وسيتم تشغيل هذه الطائرة في البداية على الوجهات البعيدة للناقلة مثل بانكوك وبراغ ويكاتنبيرغ وزنجبار وهي ستكون الوجهات الأولى التي تخدمها طائرة ماكس 8. وسيتم تسلم بقية الطائرات خلال السنوات المقبلة بحيث تكون متوافرة لخدمة باقي وجهات شبكة الناقلة.

وخلال حديثه الى ممثلي عدد من الصحف، أكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن طائرة تم طلبها من الشركة في 2013، لافتا الى انه تمت جدولتها ودخلت الخدمة 15 نوفمبر الجاري، وأول وجهة لها كانت العاصمة التايلاندية بانكوك التي تخدمها الشركة برحلتين يوميا.

وأشار عبيدالله إلى أن الطائرة ستوفر كثيرا في حرق الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وذلك مقارنة مع الطائرات السابقة، بسبب تقنياتها وخفة وزنها ما يمنحها أيضا إمكانية السفر لمسافة أطول.

وسرد عبيدالله بعض مكونات الرفاهية في الطائرة، ففي درجة رجال الأعمال أوضح انه تم تخفيض عدد المقاعد إلى 10 بدلا من 12، وذلك من خلال مقعد في كل جانب يمكن تحويله إلى سرير، مشيرا إلى أنها أول طائرة من نفس الطراز تحمل ذلك المقعد.

وقال إن الطلبية الأولى والوحيدة في المنطقة العربية من ذلك الطراز جاءت لـ «فلاي دبي»، مضيفا: لدينا 75 طائرة طلبية مؤكدة، وكذلك 25 طائرة بنظام «الأوبشن».

أما عن السوق الكويتي، فأكد انه من أهم الأسواق لـ «فلاي دبي» إذ تخدمه بـ 12 رحلة يوميا، موضحا أن الشركة تستأثر بحصة الأسد من عدد المسافرين إلى دبي من الكويت والعكس، كما لدينا «تيرمنال» خاص بنا في مطار الشيخ سعد، قائلا: بدأنا الكويت برحلتين واليوم نشغل 12 رحلة وفي ازدياد، لافتا إلى أن التنافس شيء صحي للراكب وشركات الطيران لتقدم الأفضل.

وأشار عبيدالله الى بدء إحلال بعض الطائرات القديمة التي تسلمتها الشركة في 2008 وبداية 2009، وهناك طائرات بالفعل أتمت الفترة الزمنية المطلوبة للخدمة وخرجت منها، مضيفا: على آخر العام سيكون لدينا 62 طائرة، و6 طائرات من الجديدة ستلتحق بالأسطول، والعام المقبل سيكون لدينا 8 طائرات إضافية من نفس الطراز، وبالأرقام الشركة ستغلق عام 2017 بنقل 12 مليون راكب.