ذكرت الوكالة الدولية للطاقة ان الطلب العالمي على النفط سيواصل نموه ليصل الى 105 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.



وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة د.فاتح بيرول خلال عرض تقرير «توقعات الطاقة 2017» في فعالية نظمها مركز «أصدقاء أوروبا» البحثي ببروكسل ان احتياجات قطاعات مثل البتروكيماويات والشاحنات والطيران والشحن سترفع الطلب على النفط.



وأضاف أن نظام الطاقة العالمي سيعاد تشكيله على مدى العقدين القادمين من قبل أربع قوى رئيسية بينها الولايات المتحدة التي يتوقع ان تصبح احدى الرائدات عالميا في مجال النفط والغاز.



كما أشار إلى الطاقة المتجددة التي تنتشر حاليا بسرعة بفضل انخفاض تكاليفها بجانب ارتفاع حصة الكهرباء في مزيج الطاقة بالإضافة إلى الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي تتبعها الصين وتعتمد على الطاقة النظيفة وما سينجم عنها من انعكاسات على سوق الطاقة العالمية.



ويتوقع التقرير ان ترتفع احتياجات الطاقة العالمية ببطء أكثر عما كانت عليه في الماضي الا انها ستتوسع بنسبة 30% من اليوم حتى 2040 وهذا ما يعادل إضافة «الصين والهند إلى الطلب العالمي اليوم».



ولفت الى ان الهند التي تعد أكبر مساهم في نمو الطلب على النفط بحوالي 30% سترتفع حصتها من استخدام الطاقة العالمي إلى 11% بحلول عام 2040.