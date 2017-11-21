أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» في تقرير وجود فجوة تمويلية بقيمة 2.5 تريليون دولار سنويا لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في الدول النامية والأكثر فقرا في العالم.

وأضاف التقرير الصادر في اطار اعمال الدورة التاسعة للجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية التابعة للمؤتمر والمتواصلة بين العشرين والـ24 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «الاستثمار وتنمية المشاريع لإنجاز خط التنمية المستدامة 2030» ان الاستثمارات الحالية لا تتجاوز 1.4 تريليون دولار.

وتوقع التقرير احتمال عجز القطاع العام عن سد تلك الفجوة لاسيما في الدول منخفضة الدخل ما يتطلب حشد استثمارات القطاع الخاص بما في ذلك ايضا الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات ذات صلة بأهداف الألفية مثل توليد الطاقة وتوزيعها وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل العلاج والتعليم.

وحث «اونكتاد» هيئات تشجيع الاستثمارات في مختلف الدول على ضرورة اتباع استراتيجيات جديدة لتشجيع الاستثمارات وتنميتها من خلال رفع كفاءات القدرات الداخلية المتخصصة للتعامل مع برامج استثمارية ذات علاقة مباشرة مع تطبيق أهداف الألفية والانضمام الى اتفاقيات الاستثمار الدولية للاستفادة من فرص التدريب والمشورة بشأن قواعد الاستثمار.

كما طالب التقرير بضرورة صياغة ما وصفها بأدلة الاستثمار كأداة على شبكة الإنترنت لجذب الاستثمار عبر طرح المشروعات التي تحتاج الى تمويل وسبل المشاركة فيها بما في ذلك ايضا مشروعات صديقة البيئة.

وفي الوقت ذاته، دعا التقرير الأطراف المانحة من حكومات ومؤسسات خاصة إلى وضع التحديات الرئيسية التي تعترض الراغبين في دخول المشروعات التنموية وكيفية تعزيز آليات فهم المخاطر التي تنطوي عليها تلك المشروعات وسبل تسهيل استقطاب الاستثمارات الخاصة فيها،

يذكر ان خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 تهدف الى مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تتعرض لها الكثير من الدول النامية ومحدودة الموارد في مجالات الصحة والتعليم والسكن والطرق والتلوث وتوفير فرص عمل.