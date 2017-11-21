

أعلنت شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية اطلاقها رحلات مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة ومدينة الإسكندرية المصرية ابتداء من ال23 من نوفمبر الجاري.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة لنا الرشيد في بيان صحفي اليوم إن الرحلات المخصصة لمدينة الاسكندرية ستكون بواقع ست رحلات أسبوعيا أما الرحلات إلى الدوحة فستكون رحلات يومية من مطار الكويت الدولي واليه.



وتتخذ (الوطنية) من مطار الكويت الدولي مركزا لعملياتها التجارية وتؤمن في الوقت الحالي الربط المباشر مع 11 وجهة منذ إطلاق أولى رحلاتها في 11 يوليو الماضي إلى تبليسي ثم سراييفو وباكو والبحرين والنجف وسوهاج والأقصر والإسكندرية وبيروت وحديثا كاتماندو والدوحة.