البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات الشخصية لدى القياديين وتعزيز الثقة اللازمة

أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي عن انعقاد برنامج «تطوير القادة الطموحين» والموجه للقادة المتميزين، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العالمية «مجموعة التطوير الملهم»، والذي عقد بمشاركة 21 قياديا ومديرا من مختلف البنوك في الكويت.

وقد أشار الرفاعي إلى الدور المهم الذي يقوم به المعهد من حيث تطوير المهارات القيادية للعاملين في القطاع المصرفي والمالي، وذلك من خلال الاستعانة بنخبة من أفضل المدربين العالميين المتخصصين في هذا المجال.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية لدى القياديين، وتعزيز الثقة اللازمة لديهم عند اتخاذ القرارات الحاسمة في مؤسساتهم، والتي تساعدهم في تطوير الأسلوب القيادي الخاص بهم. كما تم استخدام أساليب تدريب فعالة منها الاختبارات والأنشطة العملية وتكوين فرق عمل مختلفة.

وتناول البرنامج مناقشة العديد من المهارات الأساسية مثل: أساسيات ممارسة القيادة والتأثير الفعال، ونموذج القادة الذين يعرفون أنفسهم ويقودونها، وكيفية تكوين وتطوير فرق عمل ذات كفاءة إنتاجية عالية.

ويستمر معهد الدراسات المصرفية في تقديم كل ما هو جديد تلبية لاحتياجات عملائه، مساهما بذلك في العمل على تطوير قدرات العاملين في عدة قطاعات مختلفة.