بدون مقدم و4 إطارات مجانية و50 ديناراً كوبون من «لولو هايبر»

طرحت شركة أعيان أوتو حملتها الجديدة تحت شعار «صفقة نهاية العام من أعيان».

وأوضحت الشركــــة في تصريح لها أن هذه الحملة الخاصة بالسيارات المستعملة تعتبر من أقوى الحملات على مدار العام وهي تهدف إلى تقديم أقصى درجات المرونة والمزايا للعملاء لتلبي جميع الاحتياجات للعملاء تحت سقف واحد.

وبينت أعيان أوتو أنها حرصت على أن تشمل الحملة عددا كبيرا من الموديلات الحديثة وذلك لإرضاء كافة الأذواق وتلبية جميع احتياجات عملائها، حيث يشمل العرض موديلات فورد ادج، وفورد اكسبلورر، وهوندا اكورد، ونيسان التيما، وشيفروليه امبالا، نيسان باترول، نيسان باثفنــدر، وشيفروليــــه تاهو، طوارق، كيا كادنزا، ميتسوبيشي لانسر، وجي ام سي يوكن.

وأضافت الشركة أنه بموجب هذه الحملة يستطيع العملاء شراء إحدى السيارات المستعملة من التشكيلة الكبيرة من السيارات بالاقساط وبدون دفعة مقدمة بالتعاون مع شركة الملا العالمية للتمويل.

وبينت أعيان أوتو أن هذه الحملة تشمل العديد من المزايا التشجيعية للعملاء، حيث يحصل العميل على كوبون تبديل 4 اطارات مجانا إضافة إلى كوبون مشتريات بقيمة 50 دينارا من لولو هايبر، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر في معارض الشركة المنتشرة في كافة مناطق الكويت (معرض الري – معرض أسواق القرين – معرض الأحمدي – معرض الجهراء ومعرض المهبولة) أو عبر الاتصال على مركز الاتصال 1880066.

ودعت الشركة العملاء الكرام إلى زيارة معارضها المنتشرة في مناطق الري والمهبولــة والأحمــــدي والجهراء وأسواق القرين، للاطلاع على تفاصيل العرض والموديلات المتوافرة من السيارات المستعملة الحديثة المتوافرة بأسعار منافسة، وهي في معظمها من السيارات المستردة من عقود التأجير التشغيلي وذات استخــــدام خفيف، وجزء منها مازال تحت كفالة الوكالة.

علما بأن سيارات أعيان المستعملة تحصل على عناية الشركة المميزة، من صيانة دورية وتجهيز تحت اشراف الشركة وعلى أيدي فنيين وأخصائيين في مراكز الصيانة الخاصة بالشركة، قبل طرحها للبيع في معارض الشركة المختلفة.

وتمتلك شركة أعيـــان أوتو أكبر معرض لتأجير السيارات في منطقة الري شارع محمد بن القاسم. وهو المعرض الرئيسي لنشاط الشركة ويتضمن المعرض صالة عرض خاصة للسيارات الجديدة للتأجير التشغيلي متنوعة الماركات والأحجام، بالإضافة إلى معرض للسيارات المستعملة، ويمكن التواصل مع الشركة ومتابعة العروض اليومية من خلال عدة قنوات أنشئت لخدمة العملاء متمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي.