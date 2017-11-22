العرض يتضمن باقة مميزة تشتمل على تأمين ذهبي شامل مع خدمة صيانة شاملة وسيارة بديلة

لضمان راحة البال للعملاء الكرام، تطلق شركة الملا ACURA وشركة عربة للإجارة خدمة عرض التأجير على سيارة MDX 2017 بطرازيها Tech بسعر 255 دينارا شهريا وAdvance بسعر 275 دينار شهريا.

MDX السيارة المصنعة بدقة متناهية تجمع بين رحابة السيارات العائلية بأحدث تكنولوجيا في عالم السيارات القائمة على التوجه في «التناسق الكامل بين الإنسان والآلة»، وبهذا العرض تقدم شركة الملا لعملائها الكرام فرصة قيادة MDX الفاخرة بأفضل المميزات التي يشملها عقد التأجير.

وتقدم الملا ACURA وعربة للإجارة لعملائهم الكرام باقة مميزة على عرض خدمة التأجير لمدة سنتين شاملة التأمين الذهبي الشامل مع خدمة الصيانة الشاملة والسيارة البديلة، بالإضافة إلى 24 ساعة مساعدة على الطريق، كما تغطي مدة التأجير مسافة 60 ألف كيلومتر خلال عامين.

والجدير بالذكر أن العميل سيحصل على موافقة فورية من عربة للإجارة ولا داعي للانتظار عدة أيام بعد الآن.

مظهر انسيابي

وتحرص شركة الملا ACURA عند تصميم أي عرض على ضمان راحة البال لعملائها أثناء القيادة على الطرقات، لتقدم لهم تجربة قيادة مختلفة لسيارة MDX التي تميز على صعيد الهيكل الخارجي، بتصميم خارجي على نمط «منحوتة جوية خاصة»، والذي يعطيها مظهرها الانسيابي، المميز والراقي. ويساعد التصميم الأيروديناميكي للهيكل في جعلها من أسرع سيارات الدفع الرباعي، حيث إنها صممت لتقدم الأداء الفريد والمزايا العملية لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) فخمة للسائق والركاب، ويمكن وصفها بالمقصورة الصديقة للعائلة التي تتسع لسبعة ركاب برفاهية مطلقة.

وتتمثل أكثر معدلات الحرفية والدقة في MDX من خلال المزايا الداخلية، التي تتضمن مقصورة بتشطيب من الجلد الطبيعي الفاخر، ولمسات مطلية بالفضة، وواقيات من أشعة الشمس في صف المقاعد الثاني، ومكيف هواء أوتوماتيكي أمامي وخلفي، وتحكم بدرجة حرارة المقاعد مع تسخين وتبريد مع شاشتين أماميتين عاليتي الوضوح تعملان باللمس ومزودتين بنظام خرائط متطور وشاشة خلفية 16 أنش وفتحة سقف الكترونية.

معايير سلامة وأمان متفوقة

الجدير بالذكر ولعدة أعوام على التوالي تصنف ACURA MDX بتصنيف خمس نجوم من جمعية السلامة والمرور الأميركية، حيث تتميز بباقة الأمان الذكية AcuraWatch والتي تضم عدة أنظمة منها نظام منع الاصطدام الأمامي حيث تتوقف السيارة تلقائيا في حالة ظهور جسم مفاجئ امامها حتى انها يمكنها التعرف على المشاة، وتضم الباقة أيضا نظام مثبت السرعة المتكيف الذي يمكن السائق من تثبيت سرعته على سرعة السيارة التي أمامه حتى على السرعات المنخفضة بحيث إذا خفضت السيارة التي في الأمام سرعتها تخفض أكيورا سرعتها وإذا عادت وزادت تزيد أكيورا سرعتها، وحتى في حالة التوقف التام تتوقف اكيورا أيضا تلقائيا دون الحاجة لأي تدخل من السائق، وتضم الباقة أيضا نظام إظهار النقطة العمياء ونظام البقاء على الطريق ونظام عدم الخروج من الحارة، كما تم تزويد MDX بمجموعة كاميرات في الأمام والخلف وعلى الجوانب لتوفر رؤية بمعدل 360 درجة، هذا بالإضافة إلى السنسرات الأمامية والخلفية، ما يجعل كل ما سبق MDX اكثر سيارة أمانا في العالم على الإطلاق.

دقة وحرفية في التصميم

وتتعــدد مزايا الدقـــــة والحرفية في 2017 MDX، مثل منصة بضبط ديناميكي، وهيكل بإغلاق محكم أكثر للهواء والمخمدات بثلاث طبقات للعزل، إلى جانب استخدام مواد جديدة مخفضة للأصوات، مثل الزجاج العازل للضجيج وتوسيع لحامات الهيكل، وتقنية الإلغاء النشط للضجيج.

ويتم بكبسة واحدة على زر اللمسة الواحدة للدخول (One-Touch Walk-In) المضاء، حيث يمكنك طي مقاعد الصف الثاني والانزلاق إلى أكثر وضعية متقدمة ممكنة، ويضم الآن صف المقاعد الثاني أربع وضعيات للانحناء وميزة انزلاق ممدد جديدة توفر تعديلا يبلغ 6 بوصات من المساحة الإضافية الإجمالية بين الأمام والخلف، ليؤمن أعلى راحة للأرجل بين صفي المقاعد الثاني والثالث، وعندما نقول دقة في التصميم فنحن نحرص على تنفيذ ذلك في كل جوانب السيارة.

وتم تحسين المساحة المخصصة للحمولة، وتتضمن منطقة تخزين جديدة تحت الأرضية، وهناك في الأمام مقعد للسائق مع تهوية وتعديل كهربائي بـ10 اتجاهات، ومقعد للراكب الأمامي مع مقعد للسائق وتهوية وتعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات.لمشاهدة السيارة وتأجيرها، يرجى زيارة مركز الملا ACURA أو معرض عربة في منطقة الري على الدائري الرابع للاستفادة من أقوى العروض.