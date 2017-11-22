الناهض: «بيتك» قطع أشواطاً كبيرة في مجال الخدمات الرقمية

العسعوسي: نضع إمكاناتنا في متناول مؤسسات القطاع الخاص وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف تعزيز التعاون والشراكة، وتفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل اجراءات المعاملات المصرفية لعملاء البنك، وتعزيز اداء «بيتك» في أكثر من مجال.

ووقع الاتفاقية في المبنى الرئيسي للهيئة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن سعد الناهض، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد محمود العسعوسي بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتوفير خدمات متنوعة لـ«بيتك»، منها خدمات البنية التحتية المفتاح العام PKI لإصدار شهادات إلكترونية لموظفي «بيتك» واستخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم وحماية أمن المعلومات وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في أعماله. وتقوم الهيئة بتوفير خدمات التوقيع الإلكتروني وبوابة التحقق المرتبطة بها للعملاء والعاملين في البنك.

كما تقدم الهيئة خدمات نظم المعلومات الجغرافية GIS، وخدمات البيانات الإحصائية المجمعة وتمكين «بيتك» من استخدامها في التطبيقات والبرامج الخاصة بذلك.

وكذلك توفر الهيئة البيانات المكانية مجهولة المصدر من خلال التطبيقات والخدمات الخاصة بـ«بيتك» والواجهات البرمجية المقدمة من الهيئة، مع التأكيد على سرية تلك البيانات وعدم السماح بمشاركتها مع أي جهة أخرى.

وعلى هامش توقيع المذكرة، أكد الناهض حرص البنك على الاستفادة من التطورات التكنولوجية بما يخدم العملاء ويسهل الإجراءات، مشيرا الى أن «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في مجال الخدمات الرقمية.

وأكد الناهض سعي البنك الى تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف ويساهم في تحقيق التقدم في طرح الخدمات وتحديث بيانات العملاء ضمن أعلى معايير الجودة السرية والأمان.

وأضاف أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية لديها أنظمة متعددة في خدمة المؤسسات والشركات في الكويت، و«بيتك» يرغب في الحصول على هذه الخدمات وتوظيفها بهدف خدمة العمـــلاء وتسهـيل الإجراءات.

من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي حرص الهيئة على أن تضع كل إمكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مشيدا بدور «بيتك» في تعزيز التعاون والشراكة مع الهيئة، موضحا أن الهيئة وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 70 جهة لتوفر لهم الاستفادة من خدمات البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) لإصدار شهادات إلكترونية، كما تقدم الهيئة خدمات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لأكثر من 60 جهة وخدمات البيانات الإحصائية المجمعة، متقدما بالشكر الجزيل إلى فريق العمل بين الهيئة و«بيتك».