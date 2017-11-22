العبدالجليل: «الوطني» يفخر بدور مركز 21 ومشروعه التنموي والتأهيلي لأفراد المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة

قدم بنك الكويت الوطني دعمه لمجموعة مركز 21 لذوي الاحتياجات الخاصة كشريك استراتيجي، ويشمل هذا الدعم معرض المنتجات الفنية والحرفية الذي افتتحه المركز مؤخرا بهدف دعم وتطوير مهارات ذوي الإعاقات الذهنية ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما وتأهيلهم.

وتعكس هذه الشراكة رسالة بنك الكويت الوطني الاجتماعية الهادفة إلى دعم المجتمع ومؤسساته الاجتماعية في مختلف أهدافها.

وقد استمر المعرض لمدة يومين في قاعة أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبدالله السالم، وذلك برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وثم انتقل المعرض إلى المشغل المهني والفني لمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة في مقر المركز.

وفي هذه المناسبة، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن بنك الكويت الوطني ملتزم بدعم الفعاليات الإنسانية والخيرية والتعليمية انطلاقا من واجبه الاجتماعي تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه، ويحافظ بنك الكويت الوطني على موقعه كأكبر المساهمين في التنمية الاجتماعية بين مؤسسات القطاع الخاص من خلال دعمه للمجتمع ومؤسساته الاجتماعية ورعايته للجهات التي تحمل مشروعا إنسانيا تنمويا على غرار مركز 21 الذي نفخر ونعتز برسالته ودوره.

وأضافت العبدالجليل أن رعاية المشغل المهني والفني لمركز 21 تنسجم مع رسالة بنك الكويت الوطني الاجتماعية، ولاسيما أن هذا المركز يؤمن بالقدرات الإنسانية وبأهمية الدعم المعنوي والفكري والمهني لهؤلاء الأفراد الذين هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ومستقبلنا، لاسيما ان مركز 21 لذوي الإعاقات الذهنية هو أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقدم خدمات تأهيلية وتطويرية وترفيهية لذوي العجز الإدراكي، كما يدربهم على تعديل السلوك.

تجدر الإشارة إلى أن مركز 21 لذوي الاحتياجات الخاصة يولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات ويسعى بشكل دائم إلى تأهيلهم وتطوير قدراتهم الذاتية ومواهبهم، إلى جانب تقويم سلوكهم واندماجهم بالمجتمع.

ويهدف المشغل رفع حس الإنتاجية لدى رواده وتشجيعهم على الإبداع، إضافة إلى إيجاد بيئة مناسبة وتفاعلية تعزز تواصلهم الاجتماعي بشكل سليم مستقبلا.

ويأخذ البنك الوطني على عاتقه تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامه بإطلاق البرامج والمبادرات الضخمة في عدة مجالات وفي مقدمها التعليم والصحة والتوظيف والتدريب ودعم الكوادر الوطنية، إلى جانب برامج الرعاية والدعم الاجتماعي والمبادرات الرياضية والنشاطات البيئية.