شهاب الدين: المبادرة تركز على تشجيع متخذي القرارات وصانعي السياسات للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا

مواصلة لنشاطهـــــا في تعزيز ودعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لكويت مستدامة، أطلقت مؤسسة «التقدم العلمي» مبادرة «سلسلة محاضرات KFAS Links» تحقيقا لرسالتها التي تستهدف تحفيز ودعم القدرات البشرية والاستثمار في تنميتها.

وتأتي هذه المبادرة لتخلق منبرا يتبادل من خلاله المجتمع الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية والتجارب العلمية المتميزة عن طريق محاضرات وجلسات نقاشية يقدمها مجموعة خبراء أعمال وباحثين وعلماء من شتى القطاعات.

كما تسهم هذه المبادرة في إلهام وتشجيع وتوجيه المجتمع الكويتي نحو الابتكار وثقافة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة الى عقد شراكات جديدة في إطار البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا الحديثة والواعدة إلى الكويت.

وقال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين إن «سلسلة محاضرات KFAS Links» تعد نشاطا حيويا ضروريا لاستمرار المؤسسة في تعزيز الكفاءات البشرية للسير على نهج مبتكر لدفع الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار الى ان المبادرة تركز على تشجيع متخذي القرارات وصانعي السياسات للاستثمار بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار كأدوات لتوجيه عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.

وتهدف هذه المبادرة الى بناء جسور التعاون والتواصل بين المسؤولين في القطاعين الخاص والعام والقطاع البحثي والأكاديمي في الكويت لتعزيز المبادرات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفي إطار هذا النشاط، ألقى أستاذ الاستراتيجيات في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) د.نيل جونز محاضرة في 21 نوفمبر عن الاضطراب الرقمي تطرق فيها إلى الكيفية التي يمكن بها للأدوات الاستراتيجية مساعدة الشركات على تحويل أي تهديد محتمل إلى فرصة حقيقية عبر تحول الصناعات في جميع أنحاء العالم إلى استخدام المبادرات الابتكارية والتكنولوجيا الرقمية المتطورة.

وكان د.عمر ياغي، المدير المؤسس لمعهد بيركلي الدولي للعلوم والفائز بجائزة ألبرت آينشتاين العالمية للعلوم لعام 2017، والحاصل أيضا على جائزة الكويت لعام 2017 في مجال العلوم الأساسية، قد ألقى محاضرة الشهر الجاري تناول فيها استخدام التطبيقات المتطورة للحصول على المياه العذبة من الهواء في الصحراء عبر استخدام أشعة الشمس.