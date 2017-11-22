امتيازات حصرية.. وتجربة سفر لا تنسى

يلتزم بنك وربة بتطبيق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة والتي تتضمن بنودا واضحة في تطوير خدمات مصرفية إسلامية راقية ومرنة للأفراد، مما سينعكس على انماء محفظته من الخدمات والحلول المصرفية المتميزة لتلبي متطلبات عملائه وتلقى رضاهم.

وبناء عليه، أطلق بنك وربة - البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت - بطاقة World MasterCard الائتمانية والتي تتماشى مع توجه البنك لتوفير البطاقات المتميزة التي توفر للعملاء مزايا قيمة. والتي تقدم باقة فيها العديد من المزايا المميزة لحامليها.

ويأتي توقيت بنك وربة في إطلاق هذه البطاقة الجديدة تزامنا مع حلول موسم اجازات نهاية العام وحرصا منه على تزويد عملائه بإمكانية تسديد قيمة مشترياتهم أثناء تجوالهم بيسر وطمأنينة مع ضمان حصولهم على فوائد عديدة تحيل أسفارهم الى متعة حقيقية.

الى ذلك، تأتي بطاقة بنك وربة الجديدة في إطار تطوير تجربة السفر لعملائه لجعلها ذكرى لا تنسى مع كم كبير من المميزات والتسهيلات الرائعة التي من شأنها أن تضفي على هذه التجربة رونقا غير مسبوق، فبطاقة World MasterCard من بنك وربة، تخول حامليها الدخول الى أكثر من 800 قاعة انتظار فاخرة في مختلف المطارات المنتشرة في أرجاء العالم.

أما فيما يتعلق بحجوزات الفنادق، فسيحصل العميل على عدد من ليالي الاقامة المجانية عند الحجز لدى فنادق ومنتجعات ستاروود تبعا لعدد الليالي التي قام بحجزها.

يضاف الى ذلك حصوله على خصم بنسبة 10% عند حجز أي رحلة سفر دولية من موقع كلير تريب (ذهابا وإيابا)، وخصم بنسبة 20% من شركة كريم والمتخصصة في تقديم خدمات التوصيل.

ولمنح العملاء المزيد من الرفاهية والاسترخاء أثناء رحلتهم، يقدم بنك وربة لحاملي بطاقة وورلد ماستر الفرصة للاستمتاع بعروض مختلفة من خدمات السبا الصحية التابعة لمجموعة من الفنادق المختارة مثل فيرمونت، رافلز وسويس أوتيلز.

ولمحبي التسوق، الآن أصبح بإمكانهم الاستفادة من عرض «اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا» عبر تطبيق ماستركارد المتاح في أفريقيا والشرق الأوسط.