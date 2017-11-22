محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن شركة SSH فازت بعقد تصميم ثلاث حزم عمل خاصة بست قسائم في ضاحية حصة المبارك السكنية بمدينة الكويت.

ونسبت المجلة الى الشركة قولها انها ستوفر جميع الخدمات الاستشارية لكل من حزم العمل الثلاث بما في ذلك التصميم المعماري والتصميم الداخلي والمناظر الطبيعية والهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية وتصميم المسح الكمي ووثائق المناقصات وخدمات التصاريح والاعداد لإجراء المناقصات لخمسة أبراج سكنية مع المرافق ومواقف السيارات الخاصة بها، بالاضافة الى منازل منخفضة الارتفاع.

وقالت ان ارتفاع الابراج سيتراوح بين 26 و42 طابقا بحسب التصميمات الأولية التي ستقدمها الشركة للقسائم الست المسؤولة عن تقديم تصميمات لها.

ومن الجدير بالذكر ان شركة SSH سبق ان انجزت في وقت سابق اعمال التصميم والاشراف الخاصة بالبنية التحتية للمشروع، والتي قامت بتنفيذها الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، وهي محلية.

ونفذت الشركة مشروعات في دول الخليج كافة وبعض دول الشرق الأوسط، اضافة الى بريطانيا.

واشارت ميد الى ان المشروع الكلي المسمى «حصة المبارك» يشمل 82 قسيمة لإقامة المباني السكنية فضلا عن الشقق المخدومة، والمكاتب والعيادات والنوادي الصحية والنشاطات التجارية ومحلات التجزئة، والمطاعم، كما يشمل المشروع مسجدا ومبنى لمواقف السيارات متعدد الادوار.

وكانت شركة مشاريع الكويت (كيبكو) قد افتتحت مركز مبيعات ضاحية حصة المبارك للأفراد الذين يرغبون في التملك في هذه الضاحية في شهر مايو الماضي.

وتضم ضاحية حصة المبارك 6 مناطق للشقق السكنية، هي الواجهة البحرية (12 قسيمة)، والمجمعات السكنية (12 قسيمة)، والحديقة المركزية (17 قسيمة)، والكورتيارد (6 قسائم)، ووسط المدينة (10 قسائم) والأفنيو (4 قسائم).

وتعتبر ضاحية حصة المبارك أول مشروع عقاري متكامل متعدد الاستخدامات يطوره القطاع الخاص في الكويت.

وباعتبارها المطور الرئيسي، فإن شركة مشاريع الكويت أول شركة تعمل على تطوير البنية التحتية لمشروع عقاري خاص.

الجدير بالذكر أن شركة المشاريع ومجموعة شركاتها ستعمل على تطوير برجين سكنيين، و20 مبنى منخفض الارتفاع، ومبنى للشقق الفندقية، و10 أبنية للمكاتب، وناديين صحيين، إضافة إلى سبع وحدات للبيع بالتجزئة والمطاعم.

تجمع عمراني تتنوع فيه الخيارات السكنية

ضاحية حصة المبارك تجمع عمراني يضم النشاط السكني والتجاري والترفيهي ومراكز التسوق على مساحة إجمالية تبلغ 227.066 مترا مربعا، خصص 50% منها للمرافق العامة، التي تشمل الحدائق والساحات ومواقف السيارات.

وتضم ضاحية حصة المبارك 82 قسيمة سكنية وتجارية بمساحة بناء صافية تصل إلى 381.000 متر مربع، خصص 70% منها للسكني، والمتبقي يتوزع بين التجاري والمكاتب والعيادات والأندية الصحية ووحدات البيع بالتجزئة والمطاعم والمرافق العامة.

وتتنوع الخيارات السكنية بين بنايات سكنية شاهقة ومتوسطة ومنخفضة الارتفاع تتضمن شقق دوبلكس وشققا بمساحات متنوعة.