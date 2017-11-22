نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي عند 3.9519 ليرة للدولار، أمس، لتواصل نزيف الخسائر بفعل المخاوف المرتبطة بعلاقات أنقرة المتوترة مع واشنطن ومخاطر التضخم والضبابية، التي تكتنف السياسة النقدية.

وبلغت العملة التركية 3.9480 ليرة للدولار، بعدما نزلت عن المستوى القياسي المنخفض السابق البالغ 3.9417، الذي سجلته في يناير، فيما أغلقت الليرة عند 3.9290، الاثنين.

وتتركز المخاوف المرتبطة بالعلاقات الأميركية على محاكمة تاجر الذهب التركي، رضا ضراب، المتهم بانتهاك العقوبات الأميركية مع إيران، وهي قضية وصفها المتحدث باسم الحكومة التركية، الاثنين، بأنها «مؤامرة واضحة على تركيا» تفتقر لأي أساس قانوني.

وينتاب القلق المتعاملين أيضا بشأن آفاق السياسة النقدية، بعدما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي إن عدم تدخل الحكومة في السياسة النقدية تسبب في معاناة تركيا من ارتفاع التضخم.

.. والدولار عند أعلى مستوى

رويترز: لامس الدولار أعلى مستوى أمام سلة عملات رئيسية في نحو أسبوع أمس مع تراجع اليورو بفعل المخاطر السياسية المرتبطة بفشل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية.

وكانت ميركل، التي تراجعت قوة حزبها بعدما فاز بعدد أقل من المقاعد في انتخابات أجريت في سبتمبر، قالت إنها ستبلغ الرئيس الألماني بأنها لم تتمكن من تشكيل ائتلاف بعدما انسحب الديموقراطيون الأحرار من المفاوضات. وارتفع مؤشر الدولار إلى 94.104، وهو أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر.

كما قفزت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية لتسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عن 112.72 ين مع صعود الأسهم الأميركية في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون لتكوين مراكز في أصول تنطوي على مخاطرة.

وهبط اليورو إلى 1.1720 دولار بعد أنباء عن الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا. وهوت العملة الأوروبية الموحدة بشدة أمام نظيرتها اليابانية إلى 131.16 ينا، وهو أدنى مستوياتها منذ 15 سبتمبر.

.. و«الدينار» يتراجع

تراجع الدينار الكويتي، أمس، أمام الدولار و7 عملات عربية وأجنبية، بينما ارتفع أمام الين الياباني والفرنك السويسري فقط.

ووفقا لنشرة بنك الكويت المركزي على موقعه الإلكتروني، بلغ سعر تداول العملة المحلية أمام الدولار 302.15 فلس بتراجع 0.10%، وسجلت أمام العملة الأوروبية الموحدة 354.64 فلسا بانخفاض 0.12%.