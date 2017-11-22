حيات: «نابيسكو» أحضرت المعدات وفق أحدث تكنولوجيا في أميركا

السيف: 3.5 ملايين دينار تكلفة الأسطول الخاص بالتكسير الصخري مع المعدات أحمد مغربي

قال نائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت في شركة نفط الكويت نايف العنزي ان تقنية التكسير الصخري من العمليات المساندة التي تدعم استراتيجية الكويت لزيادة إنتاج النفط الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

وأوضح العنزي في تصريحات للصحافيين على هامش احتفال شركة نفط الكويت والشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) أمس، بتدشين خدمة التكسير الصخري ان هذه التقنية يطلق عليها التكسير الحمضي وهي عملية تزيد النفاذية للصخور.

وأشار العنزي عقب الاحتفال الذي حضره رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت محمد الجزاف والسفير الأميركي لدى الكويت لورانس ر. سيلفرمان وعدد من قيادات الشركتين أمس الى ان زيادة الإنتاج بالتكسير الصخري يختلف من طبقة صخرية الى أخرى بحسب المكمن ذاته.

وبين ان التكسير الصخري يعتبر من الطرق التي تقوم بتوصيل النفاذية مع بعضها في المكمن ليكون انسياب النفط أسهل واسرع الى البئر، موضحا ان هذه الطريقة موجودة منذ زمن وتستخدم في كثير من الآبار «ولكن بالنسبة لمشروع اليوم هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التكنولوجيا وهذه المعدات والتي تستخدم الضغط المرتفع وشبكات الاتصال ونوعيات خاصة من الأنابيب وبعدد عمالة مختلف وتستطيع رفع وخفض الضغط في البئر بسهولة».

وأوضح ان عملية التكسير الصخري تزيد إنتاج النفط في الآبار ولكنها بنسب مختلفة بحسب البئر والطبقة التي يتم التعامل معها وعوامل أخرى كثيرة «وهناك آبار باستخدام هذه الطريقة زاد إنتاجها من 400 برميل الى 2000 برميل وهكذا، اي بنحو 5 أضعاف.

وأشار إلى ان هذه الطريقة لها علاقة مباشرة بزيادة إنتاج النفط، لافتا الى ان التكسير الصخري ليس له علاقة بإنتاج النفط الصخري وأن تلك عملية مختلفة «فهو تكسير الصخور لزيادة النفاذية وليس إنتاج النفط».

طريقة حديثة

من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) عمران حيات ان التكسير الصخري طريقة حديثة لاستخراج النفط تحتاج الى خبرات وأجهزة ومعدات، لافتا الى ان نابيسكو أحضرت المعدات المطلوبة وفق أحدث تكنولوجيا موجودة في العالم «وهي تكنولوجيا أميركية».

وتابع حيات «لسنا الوحيدين العاملين في السوق وهناك شركات تريد تشغيل نفس المعدات ولهذا لابد من مواكبة التطور أولا بأول والمعدات التي جلبنا من أجل التكسير الصخري الآن هي كافية لدخول السوق ومن ثم إذا ما تطلب الأمر التوسع أكثر سنعمل على جلب معدات وخبرات جديدة وبقدرة عالية».

وأكد أن المعدات التي جلبتها (نابيسكو) مؤخرا هي تخدم الأعمال القائمة بالفعل لدى نفط الكويت، بالإضافة الى انها جيدة للمستقبل «وأعتقد ان توقيتنا كان مناسبا وسنرى العوائد من استخدامها».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في (نابيسكو) م.خالد السيف ان الشركة قامت باستقدام أحدث تكنولوجيا معدات التكسير الهيدروليكي (رعد) والتي صممت خصوصا لمواءمة العوامل البيئية في الكويت ولدعم القطاع النفطي بخدمات ذات جودة عالية.

وحول حجم الاستثمار في هذا المشروع، أفاد السيف بأن تكلفة الاسطول الخاص بالتكسير الصخري مع المعدات تصل الى نحو 3.5 ملايين دينار بخلاف الموارد البشرية وغيرها.

من ناحيته، قال ثنيان العصفور مدير مجموعة معاينة الآبار بالوكالة في شركة نفط الكويت ان التكنولوجيا التي تتعاون فيها نفط الكويت مع شركة نابيسكو هي معدات جديدة لزيادة إنتاجية الآبار، لافتا الى ان هذه التكنولوجيا موجودة لدى الشركات الأجنبية ولكن نابيسكو أول شركة محلية تنفذ هذا المشروع بهذا المستوى.