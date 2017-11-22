تستأنف شركة الخطوط الجوية الوطنية، أحدث شركة طيران كويتية، رحلاتها المباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة ومدينة الإسكندرية في مصر في الثالث والعشرين من نوفمبر، بواقع 6 رحلات في الأسبوع لوجهة الإسكندرية، ورحلة يومية في الأسبوع لوجهة الدوحة، من وإلى مطار الكويت الدولي.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الوطنية لنا الرشيد «سعداء جدا بافتتاح وجهاتنا الجديدة الدوحة والإسكندرية ونعدكم بافتتاح وجهات أكثر في القريب العاجل».

ولفتت الرشيد الى ان الخطوط الوطنية تسعى لتقديم أفضل الخدمات بأقل تكلفة ممكنة وتقديمها بأسعار مناسبة لجميع شرائح المسافرين، وأنها ستقدم أسعارا وعروضا مميزة للمسافرين من وإلى الدوحة والإسكندرية بعد إطلاق الرحلات في نوفمبر المقبل. وتتخذ الخطوط الوطنية من مطار الكويت الدولي مركزا لعملياتها التجارية وتؤمن في الوقت الحالي الربط المباشر مع 11 وجهة منذ إطلاق أولى رحلاتها في 11 يوليو الماضي إلى تبليسي ثم سراييفو وباكو والبحرين والنجف وسوهاج والأقصر والإسكندرية بمصر وبيروت وأخيرا كاتماندو والدوحة، وتمضي «الوطنية» قدما في افتتاح العديد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة المقبلة.