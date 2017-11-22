أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي أمس عن عقد جمعيتها العمومية العادية، أمس، بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد العميري، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز العلي.

وبعد أن تحقق ممثل وزارة التجارة والصناعة من اكتمال النصاب بحضور من يمثل 78.098% من مجموع أسهم رأس المال والتي تمثل عدد 816، 909، 970 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة، باشر العميري بمناقشة البند الوحيد على جدول الأعمال والمتمثل بانتخاب عضو مجلس إدارة مكمل بدلا من العضو المستقيل وذلك للفترة المتبقية من مدة المجلس.

وقد انتخبت الجمعية العمومية أحمد سامي ممثلا عن شركة الخير لإدارة المشاريع كعضو مجلس إدارة مكمل بدلا من العضو المستقيل، وذلك للفترة المتبقية من مدة المجلس.

وعلى هامش الاجتماع رحب العميري بالعضو المنتخب الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وثمن لإدارة الشركة التنفيذية جهودها المبذولة من اجل النهوض بأداء شركة الاستثمارات الوطنية وسعيها الحثيث لتنمية حقوق مساهميها للحفاظ على ريادة شركة الاستثمارات الوطنية.