أعلنت شركة السور لتسويق الوقود، عن انتهاء إجراءات التخارج من شركة ميتالكس للطاقة لصالح شركة المعادن القابضة بمبلغ 575 ألف دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن الأثر المالي للتخارج سيظهر بالنتائج المالية للربع الرابع من عام 2017، وذلك بزيادة في إيرادات أرباح بيع استثمار في شركة زميلة بالمبلغ المشار إليه.

وأوضحت «السور» أنه سيتم سداد المبلغ على مرحلتين، الأولى بقيمة 300 ألف دينار وتم استلامها بالفعل كدفعة أولى، والثانية بقيمة 275 ألف دينار تسدد خلال 6 أشهر بضمان كفالة بنكية.

و«ميتالكس للطاقة» هي شركة مقاولات تقدم خدمات لقطاعات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.