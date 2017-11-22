ذكر أكثر من نصف (قرابة 60%) من المقيمين في الكويت أنهم يفضلون العمل لحسابهم الخاص أو امتلاك شركاتهم الخاصة إذا توفر لهم الخيار. وقد قال 83% من الأشخاص الذين يعملون حاليا بأنهم إما «يفكرون في إنشاء شركتهم الخاصة» أو أنهم «حاولوا القيام بذلك في الماضي» حسبما كشف الاستبيان الجديد الذي أجراه بيت.كوم مؤخرا بعنوان «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017».

وفيما يتعلق بالأسباب التي تدفعهم للعمل لحسابهم الخاص:

٭ 46% من المشاركين في الكويت يهدفون «ليكونوا أصحاب العمل»

٭ 43% يعتقدون أن العمل الخاص سيعزز شعورهم بالإنجاز والفخر.

٭ 42% اعتبروا ان العمل الخاص يمنحهم حرية تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية.

ويبدو ان الأشخاص الذين قاموا بإنشاء شركاتهم الخاصة يتشاركون نفس الآراء، فعندما سئلوا عن الأسباب التي تدفع المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء مشاريعهم الخاصة، شملت أهم ثلاثة أسباب:

٭ تحقيق استقلالية أكبر بنسبة (32%).

٭ تحقيق المزيد من الدخل بنسبة (29%).

٭ الموازنة بين الحياة الشخصية والمهنية بنسبة 28%.

وافق 80% من المشاركين إلى حد كبير أو إلى حد ما على الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في «خلق الوظائف»، كما وافق 74% بأن ريادة الأعمال تساهم في «خلق منتجات وخدمات جديدة لصالح المجتمع»، بينما قال 72% ان رواد الأعمال هم: «مصدر الابتكار في المجتمع»، وإضافة إلى ذلك، قال 66% بأن رواد الأعمال «يساهمون في توجيه الشباب وتعزيز روح المبادرة».

في المقابل أظهر الاستبيان ان 32% من القوى العاملة في الدولة تود العمل بأجر لدى شركة، حيث يعتقدون ان أهم عامل يدفعهم للعمل كموظفين هو «الدخل الثابت» (47%). وإضافة إلى ذلك، يقدر 43% من المشاركين «الاستقرار/ الأمن الوظيفي» الذي يوفره العمل لدى الشركة، في حين يعتقد 34% أن العمل لصالح شركة يمنحهم فرصة «تعلم مهارات وتقنيات جديدة».

قال 68% من الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنهم بدأوا أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية، بينما بدأ 17% منهم خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، في حين بدأت نسبة 15% أعمالها قبل أكثر من 15 عاما.

من ناحية أخرى، قال أكثر من ثلث المشاركين في المنطقة (36%) ممن يعملون لحسابهم الخاص أنهم في مرحلة تأسيس أعمالهم الخاصة، بينما قالت نسبة 22% ان لديها شركة راسخة ولكنها ضعيفة الأداء، في حين ان 22% من المشاركين صرحوا بأن أداء شركتهم جيد بشكل عام.