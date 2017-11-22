رعى البنك التجاري الكويتي «حفل اليوم العالمي للطفل» الذي نظمته محافظة الجهراء تحت رعاية محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير، والذي أقيم في مبنى القصر الأحمر، وذلك في إطار الأنشطة والمساهمات التي يقدمها البنك لخدمة كل أطياف المجتمع.

وفي هذا السياق أشاد محافظ الجهراء بدور البنك التجاري الكويتي ورعايته هذا الحفل الذي حظي بمشاركة عدد من رياض الأطفال، وبحضور عدد من أهالي محافظة الجهراء.

بدورها، أوضحت مساعدة مدير عام إدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك التجاري أماني الورع، ان رعاية البنك هذه الاحتفالية جاءت ضمن الترتيبات التي قام بها البنك مسبقا مع محافظات الكويت ومنها محافظة الجهراء، بهدف دعم الفعاليات المجتمعية المهمة التي تقوم على تنظميها مؤسسات المجتمع المدني ومحافظات الكويت بشكل خاص والتي تصب جميعها في خدمة المجتمع والمواطن، لافتة الى ان رعاية البنك هذه الاحتفالية تنسجم مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لحماية حقوق الطفل وغرس السلوك الصحي الإيجابي في نفوس الأطفال فضلا عن تسليط الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به الأسرة لتنشئة الأطفال بصورة سليمة تسهم في بناء جيل واعد في المستقبل.

وفي ختام الحفل تقدم الفريق م.فهد الأمير بالشكر الجزيل لإدارة البنك التجاري الكويتي تقديرا لجهودهم الدؤوبة في خدمة كل الفعاليات الخيرية والإنسانية والتربوية تكريسا لمسؤولية «التجاري» الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يعمل فيه.