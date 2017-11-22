قام وفد من الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار بزيارة غرفة التجارة لسلطنة عمان خلال الفترة 13-15 نوفمبر الجاري بناء على دعوة من غرفة التجارة، حيث بحث اعضاء الاتحاد مع مجموعة من رجال الاعمال الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، واهم المميزات والضمانات الممنوحة للمستثمر الكويتي.

والتقى اعضاء الوفد مدير الاسكان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في عمان، وتمت اقامة العديد من الجلسات الحوارية، وتم التأكيد على وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، سواء الصناعية او العقارية والسياحية والتجارية.

ومن جانبه صرح رئيس وفد الاتحاد عماد حيدر ان الهدف من الزيارة هو ربط الاتحاد مع غرفة التجارة بسلطنة عمان وتوثيق العلاقات لما يعود بالمنفعة للطرفين وتبادل الخبرات العقارية والاستفادة من الاسواق العقارية للبلدين.

وكشف بانه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار وبين غرفة التجارة بسلطنة عمان منطقة شمال الشرقية وذلك لزيادة الاستثمار العقاري بين الطرفين والاتفاق على وضع خطة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخطوات العمل عليها وسيكون الاستثمار العقاري اكثر امانا في ظل وجود قنوات رسمية، علما بأن قيمة الاستثمار الحالية بين البلدين تبلغ 210 ملايين ريال في جميع المجالات، وتزداد الفرص الاستثمارية للشركات وقطاعات الاعمال بين البلدين بعد التوقيع على مذكرة التفاهم حيث ان الشركات المشاركة في المؤتمر تبلغ 557 شركة في جميع مجالات الاستثمار.

وبدوره قال امين صندوق الاتحاد احمد الفارسي ان الوفد قام بعمل زيارات ميدانية لكل من المشاريع الاستثمارية والسياحية (نزل الخضراء) والتجارية والزراعية والتراثية والاسكانية كما التقى الوفد بشخصيات على المستوى الرسمي. ومن جانبه عبر عضو الاتجاد مبارك المانع عن قيمة سلطنة عمان والاستثمار العقاري فيها بالنسبة لمواطني الكويت وان من دواعي سرور الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار العمل والتواصل مع غرفة التجارة بسلطنة عمان في مجال استثمارات العقارات بشتى انواعها وتذليل العقبات لفتح المجال للسوق العقاري بين البلدين للازدهار بما يعود بالمنفعة على الجميع.