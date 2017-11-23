إجراء المعاملات المصرفية أصبح أكثر سهولة مع ضمان أعلى مستويات الحماية محلياً ودولياً

طـــور بنــــك برقـــان، المؤسسة المصرفية الأكثر ديناميكية، موقعه الإلكتروني للبطاقات المصرفية، وذلك التزامـــا باستراتيجيــــة التجديـد من خلال توفير واجهة استخدام إلكترونية جديدة سهلة الاستخدام، لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم المصرفية عبر الإنترنت.

ويمكن لعملاء بنك برقان الاستفادة من الموقع الإلكتروني الجديد عبر إجراء معاملاتهم المصرفية بمنتهى السهولة، مع ضمان أعلى مستويات الحماية، محليا ودوليا، أثناء طلب وتحميل البطاقات عبر الإنترنت.

وتتيح واجهة الموقع المتطورة تجربة مصرفية آمنة ومريحة لعملاء بنك برقان وعملاء البنوك الأخرى، وذلك خلال إنجاز معاملاتهم المالية وتصفح المنتجات والخدمات المتاحة عبره مثل طلب بطاقة جديدة، وإعادة تحميل البطاقات والتحقق من الرصيد وغيرها، كما يتضمن الموقع الجديد خدمة جديدة تمكن العملاء من سداد مبالغ بطاقات الائتمان، حيث يمكنهم دفع مستحقات بطاقاتهم الائتمانية باستخدام بطاقات السحب الآلي التابعة لأي بنك من البنوك المحلية، وذلك عن طريق بوابة الدفع الإلكتروني «كي نت».

ويأتي تجديد بنك برقان للموقع الإلكتروني بهدف تعزيز راحة عملائه، وحرصا على التزامه الدائم بتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وترسيخ دوره القيادي من خلال استراتيجية التركيز علــى العمـــلاء بشكل أساسي.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان حصد جائزة «أفضل مبادرة مصرفية رقمية للعام» من قبل مجلة «آسيان بانكر» العالمية عام 2016، بفضل استمراره بتطوير منتجاته وخدماته وتوفير الحلول المصرفية المتطورة.