فوز 3 عملاء بسيارتي رانج روفر 2017 و3 كيلوات من الذهب

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين في السحب السادس من حساب «الرابح» الذي اجري في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز 3 من عملاء «بيتك» بسيارتي رانج روفرHSE 2017 و3 كيلو غرام من سبائك الذهب من «بيتك» بنسبة نقاء 999.9.

والفائزون هم: رشا عبدالعزيز غانم العميري- سيارة رانج روفر HSE 2017، هاسكير كويا نيشيكادان نيشيكادان- سيارة رانج روفر HSE 2017، امام شيخ مولانا ساب- 3 كيلو ذهب عيار 24.

ويتوافر حساب الرابح للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية مع امكانية الادخار والاستثمار وذلك لكونه حساب توفير استثماري يحقق توزيعات سنوية للعميل، حيث يتم استثمار مبلغ الحساب وفق مبادئ الشريعة الاسلامية، ويمكن فتح الحساب عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت والتي يبلغ عددها 65 فرعا.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

أما فيما يخص شروط وأحكام حملة الجوائز والسحب فيتم السحب على 3 جوائز كل ربع سنة بحيث يتضمن كل سحب 3 جوائز قيمة عبارة عن سيارتي رانج روفر HSE 2017 للفائزين الاول والثاني، و3 كيلو من الذهب للفائز الثالث وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي ان يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق السحب، والا يقل الرصيد الادنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق السحب، علما ان كل 50 دينارا، اضافية في الحساب تضاعف فرص العميل في الربح.

ويواصل «بيتك» تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتؤكد تميزه على صعيد الخدمات المصرفية وتلبية طموحات العملاء وفقا لأعلى معايير الجودة، بما يعزز من رضاهم ويرسخ دعائم «بيتك» ومكانته الرائدة عالميا.