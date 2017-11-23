نجحنا في «أسيكو» في خلق بيئة ومناخ مناسب لتعزيز قيم الإبداع في مجال الصناعة والإنشاءات

أكدت نائبة الرئيس التنفيذي في مجموعة أسيكو للصناعات المهندسة غصون الخالد أهمية الاعتماد على الثروة البشرية، في عملية التنمية المستدامة لتحقيق رؤية الكويت لعام 2035، وتلبية الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز داعم ومرسخ للقيم، وتحافظ على الهوية الاجتماعية لتحقيق التنمية البشرية.

وأضافت الخالد خلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان «جسور وصناعة الفكر الإبداعي للتمكين الاقتصادي»، على هامش معرض اتحاد الصناعات، الذي أقيم في حديقة الشهيد، أنه يجب التركيز على الثروة البشرية، وتنميتها وتوفير البيئة المناسبة، لتكون الركيزة الأساسية في ظل تراجع أسعار النفط بحيث يمكن الاعتماد عليها ما بعد النفط.

وذكرت أن سوق العمل له احتياجاته، ولتغطية هذه الاحتياجات، يجب التركيز على تعليم الموارد البشرية، مشددة على ضرورة الاعتماد على الكادر البشري وتدريبه باعتباره ركيزة أساسية لتطوير أي مؤسسة مطالبة بتجاوز الصعوبات، التي تواجه تحقيق تلك الرؤية، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية، وتنميتها لاسيما الشباب باعتبارهم عماد المستقبل.

ولفتت إلى أن نجاح التنمية في أي دولة أساسه النظام التعليمي، وكفاءته، مشيرة إلى أن عملية بناء الإنسان، وتنمية قدراته وبناء منظومة معارفه، ومهاراته، وقيمة لا تتم إلا من خلال التعليم، لافتة إلى أن من يصنع التنمية هو الإنسان الأعلى تأهيلا، وتدريبا على أن يكون التعليم، والتأهيل والتدريب متواءمين مع متطلبات التنمية واحتياجاتها.

وأفادت الخالد بأن «أسيكو» نجحت في خلق بيئة، ومناخ مناسب لتعزيز قيم الإبداع في مجال الصناعة، والإنشاءات، مؤكدة ان التنمية البشرية تشكل عنصرا غاية في الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الخالد أهمية خلق بيئة الإبداع ضمن مراحل التعليم المختلفة، الذي من خلاله يتم العمل على مشاريع تساعد الخريجين، على اكتساب التجارب العملية، وزيارتهم الميدانية لمواقع العمل، مؤكدة ان هؤلاء الخريجين مبدعون، ولابد من الاستفادة منهم، وفي المقابل يتم زرع الثقة فيهم حتى يبدعوا أكثر ليعود الأمر بالنفع على المجتمع والحياة بشكل عام.