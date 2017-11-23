جوائز «أبل» تراوحت بين آيفون 7بلس وآيباد برو وساعة آبل ووتش

أعلن بنك الخليج عن أسماء ثلاثة فائزين في السحب الشهري الحادي عشر لحساب red لهذا العام، حيث تم إجراء السحب في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الحالي، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وأثمر سحب red عن الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «أبل» تراوحت بين آيفون 7بلس وآيباد برو وساعة آبل ووتش. والفائزون هم: محجوبة ملا علي «آيفون 7بلس»، دانة عبد الكريم الشيخ ابراهيم «آيباد برو»، مشعل إبراهيم زايد الحربي «آبل ووتش».

وصمم حساب red من بنك الخليج خصيصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب.

ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز آبل القيمة سابقة الذكر. هذا، وسيتم إجراء السحب الشهري الأخير لحســاب red في 11 يناير 2018.

ويمنح حساب red عملاءه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية. كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، علاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «إدفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني https://kw.edfa3ly.co/GulfBank.