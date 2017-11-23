الفرحان: ضرورة تطوير القطاع الفندقي وصناعة الضيافة في الكويت

أعلنت شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» عن انضمام «مؤسسة المروج لأجهزة ومعدات الفنادق والمطاعم» الى الرعاة الذهبيين لمعرض «هوريكا الكويت للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية» في دورته الجديدة من 15 الى17 يناير القادم.

وجاء في بيان صادر عن «ليدرز جروب»، المنظمة للمعرض، أن رعاية ومشاركة مؤسسة المروج في هوريكا الكويت الى جانب العديد من شركات تجهيز قطاع الفنادق وقطاع المطاعم هي بمنزلة تأكيد جديد على المكانة التي بلغها المعرض في دورته السنوية السابعة، حيث أصبح وبدون منازع الحدث الأول في مجالات تخصصه.

ومن جهته شدد وائل الفرحان نائب المدير العام لمؤسسة المروج على ضرورة تطوير القطاع الفندقي وصناعة الضيافة في الكويت وعلى أهمية اهتمام المعنيين في الدولة وفي القطاع الخاص بذلك «خاصة أن القطاع الفندقي وخدماته يعطي انطباعات ترسخ طويلا في أذهان ضيوف الدولة وزوار الكويت وتلعب دورا كبيرا في تعزيز سمعتها الخارجية، ومن هنا الدعوات المتكررة الى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لوضع تصور وبرنامج لمستقبل صناعة الضيافة في الكويت نظرا لدورها الحاسم في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي».

وتختص مؤسسة المروج في توفير معدات المطابخ والخدمات والتجهيزات مثل الطاولات والألبسة للمطاعم وبعض المنتجات الغذائية والمأكولات، وهي تغطي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية إضافة الى الكويت، وقد تأسست عام 1998 كفرع لشركة المروج للتجارة العامة.

وأضاف الفرحان الى أن السوق الكويتي مازال أمامه طريق طويل للاكتفاء والعمل والتطوير «رغم اننا لم نصل بعد الى مصاف الدول الشقيقة، فخدمات المطاعم الفندقية على سبيل المثال لا تغطي أكثر من 59% في الكويت بينما تغطي نحو من 68% من إجمالي فنادق دول الخليج، وفقا لمعطيات شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال».

وأكد الفرحان أن معرض هوريكا الكويت يشكل «منصة بالغة الاهمية لدفع جميع الشركاء في قطاع تجهيزات ومستلزمات المطاعم والفنادق نحو مزيد من العناية والاهتمام والتطوير مثلما يشكل فرصة ممتازة لعرض منتجاتنا وخدماتنا».

وتجدر الإشارة الى أن المعرض سيقام على أرض المعارض وتتخلله مسابقات لفنون الطهي يشارك فيها مئات الطهاة من داخل وخارج الكويت والعديد من المحكمين الدوليين.