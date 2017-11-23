توصلت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «الرابطة»، إلى اتفاق نهائي مع أحد البنوك المحلية لتسوية ديون ناشئة عن تسهيلات ائتمانية تبلغ 35 مليون دينار تقريبا تمثل أصل القرض مضافا إليها الأرباح.

وقالت «الرابطة» في بيان للبورصة، إن الأثر المالي المترتب على توقيع الاتفاقية يتمثل في تحقيق الشركة ربح يقدر بنحو 17.2 مليون دينار.

كما أوضحت «الرابطة» في البيان، أن إحدى شركاتها الزميلة التي تمتلك فيها نسبة 38.9%، قد وقعت على اتفاق نهائي لبيع بعض أصولها في الإمارات إلى شركة أجنبية بمبلغ 35 مليون دولار.ونوهت الشركة، إلى أن الأثر المالي المترتب على بيع الشركة الزميلة لبعض أصولها يتمثل في تحقيق ربح قدره 900 ألف دينار تقريبا.

«عقار» وقّعت عقد تخارجمن 35% من أسهم شركة زميلة

أعلنت شركة عقار للاستثمارات العقارية أنها وقعت عقدا للتخارج من شركة زميلة تملك بها نسبة 35%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن قيمة الصفقة بلغت نحو 3.09 ملايين دينار. وأوضحت أنه وفي حال إتمام الصفقة سيتم تحقيق أرباح بقيمة 581 ألف دينار سيتم إثباتها ضمن أرباح الربع الرابع من العام الحالي.

..و«إنجازات» توقّع عقداستحواذ بنفس القيمة

وقعت شركة إنجازات للتنمية العقارية، عقد استحواذ بقيمة 3.09 ملايين دينار والتي تعادل 35% من أسهم شركة زميلة (كويتية مقفلة) لتصبح شركة تابعة ومملوكة بنسبة 70%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن الصفقة سينتج عنها ربح يقدر بحوالي 260 ألف دينار. وأضافت انه من المتوقع أن تؤثر الأرباح الناتجة عن الصفقة إيجابيا على المركز المالي للشركة في بيانات نهاية العام الحالي في صورة زيادة في الإيرادات الإيجارية وزيادة في الأصول والمطلوبات وحقوق الأقلية.

«تابعة» لـ «الأولى» تسلّمت ربطاً زكوياً بـ 3.3 ملايين ريال سعودي

أعلنت الشركة الأولى للاستثمار أن إحدى شركاتها التابعة في السعودية تسلمت الربط الزكوي المعدل، حيث تم تخفيض حصة الشركة الأم من 22.7 مليون ريال إلى 3.36 ملايين ريال بما يعادل 270.6 ألف دينار. وقالت «الأولى» في بيان للبورصة إنه سيتم الاعتراف بربح بمبلغ 500 ألف دينار نتيجة عكس مخصص، والذي سيظهر أثره في البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.