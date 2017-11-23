90 % نسبة الإنجاز والبدء في تسليم الوحدات اعتباراً من أبريل المقبل

أحمد مغربي

كشف نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله فهاد العجمي في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن الشركة ستبدأ في تسلم وحدات مشروع الوقود البيئي من التحالفات العالمية المنفذة اعتبارا من مطلع أبريل 2018، على أن تبدأ عمليات تصدير الشحنات التجارية للمشتقات البترولية الكويتية في بداية النصف الثاني من 2018.

وقال العجمي، الذي يشرف على مشروع الوقود البيئي الضخم الذي تنفذه الكويت لتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، إن قيمة المشروع تبلغ 4.68 مليارات دينار، وأن إجمالي ما تم صرفه على المشروع حتى الان وصل إلى 3.150 مليارات دينار، وهو قيمة التمويل الذاتي‏ والقرض المحلي.

نسبة الإنجاز

وذكر العجمي أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 90% بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مشيرا‏ الى أن الشركة ماضية في تنفيذ المشروع على قدم وساق ولن يكون هناك اي تأخير في تسليم الوحدات، بحيث سيتم التسليم تباعا اعتبارا من أبريل 2018 الى نهاية العام.

وأشار الى ان الشركة تضع التصورات الكاملة لتشغيل المشروع بالشكل الكامل خلال النصف الثاني من 2018 بحيث انه سيكون هناك تفاوت في التشغيل بين مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ‏بأشهر قليلة.وقال إن الشركة انتهت من تشغيل بعض الوحدات المساندة في المشروع مثل وحدات FCC والربط الكهربائي.

ويهدف مشروع الوقود البيئي الى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، التابعتين لشركة البترول الوطنية، ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث 7 وحدات وإغلاق مثلها، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين لمواكبة المتطلبات العالمية البيئية القاضية بخفض نسبة الكبريت إلى أدنى معدل.

وقال العجمي إن الطاقة التكريرية لمصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ستصل إلى 800 ألف برميل يوميا، مشيرا الى أن الشركة وبعد افتتاح المشروع ستلبي الطلب المحلي والدولي للوقود النظيف، والذي يتوافق مع المتطلبات البيئية الأكثر صرامة.

وأشار الى أن عدد المعدات التي سيتم تركيبها في المشروع ضخم للغاية ويصل عددها الى 4045.

وكانت شركة البترول الوطنية اعتمدت آلية تمويل مشروع الوقود البيئي عند 70% تمويلا بنكيا (محليا وعالميا) و30% تمويلا ذاتيا من مؤسسة البترول الكويتية، حيث إن حجم التمويل الذاتي للمشروع يصل الى 1.38 مليار دينار، فيما يصل التمويل الخارجي الى 3.22 مليارات دينار، منها 1.2 مليار دينار تمويل محلي من بنوك كويتية، بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ولمدة عشر سنوات.

مشاريع جديدة

ومن المتوقع أن يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 11.5%، وهو ما يعتبر عائدا مرتفعا لمشروع من هذا الحجم، وبدلا من بيع النفط الخام مباشرة إلى السوق، فإن المشروع سيضيف قيمة جديدة للموارد الطبيعية، ويزيد حصة الكويت في الساحة الدولية.

‏من جهة ثانية، قال العجمي إن الشركة ستطرح مشروع تحديث محطات الكهرباء في مصفاة الأحمدي قريبا بالإضافة إلى مشروع مستودع المطلاع وذلك بعدم حصول الشركة على الموافقات اللازمة لطرح المشروع من مؤسسة البترول الكويتية.

«هيونداي» تبني 3 ناقلات غاز للكويت بـ 213 مليون دولار

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة ناقلات النفط الكويتية حصلت أمس على الموافقات النهائية لترسية مشروع تشييد وبناء 3 ناقلات غاز مسال بقيمة 213.2 مليون دولار على شركة هيونداي للصناعات الثقيلة.

وقالت المصادر إن الناقلات الجديدة سوف تدخل الخدمة بعد 3 سنوات من الآن، وذلك لتنضم الى أسطول الشركة ضمن المرحلة الرابعة من تحديث الأسطول.

وكانت «الأنباء» قد انفردت في 22 أكتوبر الماضي بنشر العروض المالية التي تلقتها شركة ناقلات النفط لبناء وتسليم 3 ناقلات غاز مسال كبيرة وناقلة نفط ضخمة جدا.

وبينت المصادر أن شركة ناقلات النفط الكويتية تعمل على رفع عدد الناقلات التابعة لها إلى 37 ناقلة من خلال إضافة 8 ناقلات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من تحديث الأسطول والتي ستكون عبارة عن ناقلة نفط خام عملاقة و4 ناقلات منتجات بترولية بالإضافة إلى 3 ناقلات غاز مسال.

وأضافت أن تحديث أسطول الشركة جاء وفقا لأربع مراحل لتوفير أسطول استراتيجي متوازن ومتعدد الأغراض للوفاء باحتياجات المؤسسة تسويقيا والدولة كغطاء استراتيجي، حيث استحدثت الشركة خطة طموحة وفقا لإستراتيجية المؤسسة والقطاع النفطي طويلة الأجل حتى عام 2030 بحيث تمكن الشركة من أن تكون رائدة عالميا في مجال النقل البحري.