إطلاق 22 خط طيران جديداً هذا العام لتوسيع شبكة الوجهات العالمية للعملاء في الكويت

ويليامز: الكويت من أوائل الأسواق التي نطرح ضمنها عرض النوم بدرجة «كلوب وورلد» خلال 2018 عبدالرحمن خالد

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 85 لرحلة الخطوط الجوية البريطانية الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي هبطت في مدينة الكويت في شهر أكتوبر من العام 1932.

واليوم، وبعد أكثر من ثمانية عقود ونصف، يشمل برنامج شركة الخطوط الجوية البريطانية الخاص بفصل الشتاء 93 رحلة جوية أسبوعيا بين مركزها في مطار هيثرو في لندن ومنطقة الشرق الأوسط.

وانطلاقا من كون سوق منطقة الشرق الأوسط واحدا من الأسواق المحورية ضمن الشبكة العالمية للشركة، والتي تنطوي على أكثر من 200 وجهة حول العالم، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن عزمها إطلاق عرضها الفاخر الخاص بالنوم وقوائم الطعام المميزة الجديدة كليا في الكويت خلال عام 2018، إلى جانب غيرها من الاستثمارات الفريدة.

كما أعلنت الخطوط عن إطلاق 22 خط طيران جديدا هذا العام لتوسيع شبكة الوجهات العالمية للعملاء في الكويت.

وبهذه المناسبة، قال روبرت ويليامز، رئيس المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى شركة الخطوط الجوية البريطانية: «ستكون الكويت واحدة من أوائل الأسواق الإقليمية التي نطرح ضمنها العرض المميز الخاص بالنوم لدرجة «كلوب وورلد» خلال عام 2018، والذي يأتي كثمرة للاستثمارات الكبيرة المنجزة ضمن هذه الدرجة والتي بلغت 400 مليون جنيه إسترليني.

ونملك تاريخا طويلا ومميزا من العمل ضمن الكويت، ونسعى لمواصلة الاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا لنضمن حصول عملائنا هناك على أرقى مستويات الضيافة البريطانية المميزة سواء على متن الطائرات أو في المطارات».

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطط الاستثمارية الخاصة بشركة الخطوط الجوية البريطانية والتي كشف عنها الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية أليكس كروز في وقت سابق من هذا العام، والرامية إلى الارتقاء بمستويات الجودة والتميز ضمن طائراتها الفاخرة، وتوفير خيارات أوسع لجميع المسافرين.

وبموجب هذه الخطط -المزمع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة - ستتسلم الخطوط الجوية البريطانية 72 طائرة جديدة، وتقوم بتجديد المقصورة الداخلية لـ 128 طائرة ضمن أسطولها الحالي.

وفي معرض تأكيده على النقاط التي طرحها ألكس كروز خلال فعاليات معرض «سوق السفر العالمي» المنعقد مؤخرا في لندن، شدد روبرت ويليامز على استمرار شركة الخطوط الجوية البريطانية بتقديم المزيد من أسعار التذاكر المنخفضة، بما يضمن الحفاظ على الموقع التنافسي المميز الذي تتميز به الشركة ضمن سوق المسافرين العالمي.

وأضاف أن الشركة تخطط لتوسيع شبكة خطوطها لتصل إلى عدد أكبر من الوجهات المرغوبة لدى المسافرين.

وفي إطار العرض الفاخر الخاص بالنوم من الخطوط الجوية البريطانية، وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع علامة «ذا وايت كومباني» بهدف تقديم أسرة مصممة خصيصا لطائراتها الفاخرة، حيث سيتم منح المسافرين على درجة «كلوب وورلد» وسادة وثيرة ذات حجم كبيرة ونعومة عالية مع غطاء أبيض من القطن، إلى جانب بطانية ناعمة للغاية منسوجة من الحرير ومزينة بزخارف ولحاف فاخر مصمم خصيصا للشركة، فضلا عن غطاء الفراش المبطن للارتقاء بتجربة المسافرين ومنحهم شعورا أكبر بالراحة.