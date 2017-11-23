المخيزيم: جمعنا 25% من أسهم «التعليمية»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «الاستثمارات الوطنية» فهد المخيزيم إن فريق عمل الشركة تمكن من تجميع نحو 61.65 مليون سهم من أسهم المجموعة «التعليمية القابضة» وبقيمة بلغت نحو 19 مليون دينار وهو ما يمثل 25.13% من عدد الأسهم المصدرة.

وأضاف المخيزيم في بيان صحافي: «بعد انتهاء الفترة القانونية لتجميع الأسهم، كما في تاريخ 9 نوفمبر الجاري حرصت «الاستثمارات الوطنية» على ان تضع بين أيدي الجهات المعنية والاطراف ذات العلاقة التفاصيل كافة، فقد ارتأت شركة بوبيان للبتروكيماويات تعيين شركة الاستثمارات الوطنية إدارة عملية الاستحواذ الإلزامي، نظرا لإيمانها بقدرتها على القيام بهذا الدور المهم».

وأشار الى ان مثل هذه الإجراءات باتت ضمن المهام التي تنجزها الإدارة التنفيذية لدى الشركة، خصوصا بعد نجاحها بدور مدير الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) قبل فترة، ثم أعقبها المشاركة في عمليات كبرى على غرار «زين» وغيرها.

وأوضح أن «الاستثمارات الوطنية» أدارت الاستحواذ الإلزامي على «التعليمية القابضة»، حيث قامت بتجميع الأسهم المتبقية للمساهمين الراغبين بالبيع بسعر 308 فلوس للسهم الواحد، وذلك عقب موافقة هيئة أسواق المال ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وقال المخيزيم: «حظيت شركة الاستثمارات الوطنية من خلال فريقها المهني بثقة أطراف الصفقة، حيث عمل الفريق المختص لديها متمثلا بفريق قطاع إدارة الثروات بخطى منظمة لإتمام هذه الصفقة على أكمل وجه».

اهتمام الملاك

وأشار الى أن فترة التجميع لهذه الصفقة كانت 30 يوما بدأت منذ 10 أكتوبر الماضي وحتى 9 نوفمبر الجاري، لافتا الى تلقي الشركة مكالمات واستفسارات عديدة من قبل المساهمين سواء من الأفراد أو الشركات عقب تحديد موعد بدء فترة التجميع مبدين اهتمامهم بقبول عرض الاستحواذ.